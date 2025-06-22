Me compré un ventilador inteligente y no me arrepiento: ahora vuelve a estar rebajadísimo

Los ventiladores son imprescindibles en verano, y poco a poco se han hecho más inteligentes, como casi todos los dispositivos.

En casa tengo no uno, sino varios ventiladores, y más que he tenido anteriormente y de los que me he tenido que deshacer porque hacían más ruido que otra cosa. El año pasado, sin ir más lejos, tuve que cambiar mi viejo ventilador por uno nuevo, y aposté por primera vez por uno inteligente.

Opté por uno de Xiaomi, uno de gama de entrada, con un precio caro si lo comparo con un modelo “normal”, pero que me permitía encenderlo a distancia, controlar la velocidad y muchas más cosas.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite Con control inteligente, WiFi y múltiples opciones, este ventilador es ideal para airear espacios reducidos de forma eficiente.

El Mi Smart Standing Fan 2 Lite ha sido un acierto por muchos motivos, y ahora además vuelve a estar rebajado en AliExpress, así que si estás pasando calor y tu ventilador no alivia mucho, yo te animo a dar el paso.

El envío te sale totalmente gratis y no tienes que esperar demasiado, ya que se envía directamente desde España, algo que es ya bastante habitual en una tienda como AliExpress.

Potente y silencioso

Este ventilador inteligente de Xiaomi, con su diseño blanco y minimalista, parece pensado para integrarse en cualquier rincón, ya sea en el salón, en el dormitorio o incluso en la oficina, y lo cierto es que cumple con creces.

Una de las primeras cosas que llama la atención es su versatilidad: puedes usarlo como ventilador de pie o de sobremesa, simplemente ajustando la altura gracias a su poste doble roscado. Además, nada más lo levantas te das cuenta de que pesa realmente poco y de que, pese a su aspecto, la construcción es muy sólida.

El Mi Smart Standing Fan 2 Lite presume de un motor de 38W y un diseño de siete aspas que genera un flujo de aire potente pero suave y bien distribuido, con un alcance de hasta 12 metros. El ángulo de ventilación de 90 grados, y lo puedes ajustar para que sea mayor o menos directamente en la aplicación.

El ruido es otro de los puntos fuertes de este modelo. Incluso en la velocidad más alta, el nivel de sonido se mantiene bajo, con un mínimo de 30,8 dB y un máximo que ronda los 37 dB, y puedo dar fe de que es realmente silencioso.

Control físico y desde la aplicación

Se puede controlar de varias formas: desde los botones físicos en la parte superior –encendido, oscilación y selección de velocidad–, por voz –si tienes un asistente compatible como Google Assistant o Alexa–, o, lo más interesante, desde la aplicación Mi Home en tu móvil.

La app Mi Home, disponible tanto para Android como para iOS, es el verdadero centro de operaciones del ventilador. Desde ella puedes encenderlo o apagarlo, ajustar cualquiera de las tres velocidades, activar o desactivar la oscilación, seleccionar entre los modos estándar y noche, e incluso programar temporizadores para que el ventilador se apague automáticamente después de un tiempo determinado.

Si eres de los que se olvida apagar los aparatos, esta función es un salvavidas. Además, la app permite configurar escenas inteligentes: por ejemplo, puedes vincular el ventilador con sensores de temperatura y humedad para que se encienda o cambie de velocidad automáticamente cuando la habitación supere cierta temperatura.

Otra opción interesante desde la aplicación es la función de memoria de apagado, que recuerda la última configuración utilizada, por lo que si apagas el ventilador y lo vuelves a encender, no tienes que estar ajustando todo de nuevo.

En el día a día, el montaje del ventilador es sencillo y rápido, sin herramientas complicadas ni instrucciones interminables. El mantenimiento tampoco supone un problema: las aspas y las cubiertas son desmontables y lavables, así que puedes mantenerlo limpio sin esfuerzo.