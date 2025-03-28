Me compré un ventilador de techo y me encantó: voy a comprar otro y este es el mejor candidato

Los ventiladores de techo son una bendición en las noches de verano, y lo descubrí hace poco.

El verano pasado compré un ventilador de techo y me dio la vida, sobre todo por las noches, por lo que ahora es un buen momento para empezar a pensar en su instalación.

El calor es un problema bastante serio en muchas partes de España, y en Madrid, que es donde vivo, lo es durante al menos cuatro o cinco meses cada año. Aunque tengo aire acondicionado en casa, no suelo encenderlo por la noche, y el ventilador de torre clásico que usaba no era suficiente, así que el verano pasado di el paso de comprar un ventilador de techo.

Basta con decir que antes de que llegue el verano pienso comprar otro para dejar claro que fue todo un acierto. Compré e instalé el Create Wind Clear en mi dormitorio, y para el próximo verano pienso poner otro en el otro dormitorio, pero aún no he decidido cuál. Aunque estoy contento en líneas generales con el Create, está tan rebajado el Philips Bliss ahora mismo que quizás dé el paso.

Son 129 euros, prácticamente la mitad de lo que suele costar, y con una capacidad de mover aire impresionante según aclara el fabricante, que además es de total y absoluta confianza. Philips es una marca conocida, con un buen servicio posventa, y eso siempre es fundamental.

Ventilador de techo Philips Bliss Este ventilador de techo con aspas retráctiles está rebajado en varias combinaciones de colores.

Era bastante escéptico de la moda de los ventiladores de techo, pero tras probarlo el verano pasado debo decir que sus defensores tenían razón, y que la sensación de frescor que proporcionan no tiene nada que ver con modelos de otro tipo, en especial si como yo los usas justo sobre la cama.

Más allá de la rebaja, bastante importante, hay que tener en cuenta los plazos si tienes interés en esta oferta. Forma parte de la selección de descuentos de la Primavera de Amazon, y son ofertas que acaban este domingo 30, así que debes darte cierta prisa.

Independientemente de si tienes Amazon Prime o no, el envío te sale gratis, como en todas las compras de 35 euros o más que son directamente gestionadas o enviadas por esta tienda.

Aspas retráctiles y control remoto

Este ventilador sigue la corriente cada vez más de moda, y es que cuenta con aspas retráctiles, es decir, que cuando no están en uso se “esconden” automáticamente sobre la lámpara.

Cuando el ventilador está en funcionamiento, sus aspas de diseño aerodinámico generan un caudal de aire bastante notable, capaz de refrescar espacios de hasta 30 metros cuadrados en cuestión de minutos.

La potencia de su motor permite una circulación de aire uniforme y suave, sin los molestos ruidos típicos de otros ventiladores. Esta capacidad de mover aire ya de por sí es bastante reseñable, pero cuando se combina con el aire acondicionado puede maximizar la eficiencia de éste.

Cuando no se necesita su función de ventilación, las aspas se pliegan completamente, transformándose en una lámpara de techo elegante y discreta. En invierno, pasa completamente desapercibido, integrado como un elemento decorativo más en la estancia. Este diseño resuelve uno de los principales problemas estéticos de los ventiladores tradicionales, que suelen resultar voluminosos y poco estéticos cuando no están en uso.

Mediante un mando a distancia, puedes ajustar la tonalidad de la luz desde un tono cálido y acogedor hasta una luz más neutra y clara. Esta funcionalidad permite adaptar la iluminación a diferentes momentos del día.

El mando que viene incluido cuenta con múltiples opciones de configuración. Permite regular la velocidad del aire, modificar la temperatura de color de la luz, programar su encendido y apagado, e incluso establecer modos de funcionamiento automáticos.

La eficiencia energética es otro de los puntos fuertes de este modelo. Gracias a su tecnología de bajo consumo, puede dejarse funcionando toda la noche sin que suponga un incremento significativo en la factura de la luz. Los componentes de alta precisión y los materiales de última generación permiten un consumo mínimo, situándolo entre los ventiladores más eficientes del mercado.