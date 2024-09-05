Adiós a llevar los accesorios del bebé en la mano con este gancho que se coloca en el carrito

Ir con bebés significa ir cargados a todas partes con todo lo que necesitan, desde pañales hasta toallitas junto con otros imprescindibles que no pueden faltar. Por eso, es importante contar con este gancho de Amazon para poder colgarlo todo en el carrito.

Después de unos días de vacaciones en nuestra playa favorita de España con nuestro peque, toca la vuela a la rutina, y eso significa ir cargados con todo lo que necesita y con prisas a todas partes. Sus primeros días en la escuela infantil es algo que a todos los padres les pone nerviosos. Por eso, tener todo listo es imprescindible para mantener la calma dentro de lo posible.

Tenemos que llevar, literalmente, de todo encima: desde pañales y toallitas para el cambio hasta mudas extras por si el cambio se complica más de la cuenta; sin olvidar, por supuesto, agua, comida, abrigo, biberón, chupete de reserva, crema, algún juguete para llantinas repentinas... ¡Ahora sí que nos faltan manos para llevar todo eso!

Pero, tranquilos, padres y madres que nos leen: desde 20deCompras hemos descubierto un invento, gracias a Amazon, que, al menos, os va a ayudar a que todo el material que nuestro bebé exige pueda venir con nosotras en cada paseo sin incordiar lo más mínimo. Se trata de unos ganchos que se instalan en las asas del carrito que nos permiten colgar todo tipo de bolsas (¡incluidas las de la compra!) para dejarnos las manos libres para conducirlo y atender las necesidades de nuestro pequeño. Un elemento de simple instalación que nos va a ahorrar muchos problemas.

Este 'pack' incluye dos unidades. Amazon

Estos ganchos nos ayudan a transportar todas nuestras pertenencias (y las de nuestro pequeño) sin que tengamos que ir excesivamente cargados. Incluso son las mejores aliadas si tenemos que hacer la compra llevando el carrito. Así, podemos colgar el cambiador, los abrigos o cualquier tipo de bolsa. Solo tendrás que tener en cuenta que cada gancho soporta hasta 5 kilos de peso, por lo que puedes transportar hasta 10 kilos al mismo tiempo.

El modelo que hemos destacado sobre estas líneas incluye dos ganchos con velcro para poder adaptarse a todos los cochecillos o sillitas y se puede situar tanto en el manillar como en la estructura del carrito. En cuanto a la seguridad, el diseño del mosquetón como los que se usan en la práctica de escalada garantiza que no se van a abrir cuando llevemos la carga, siempre y cuando respetemos los pesos recomendados.

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