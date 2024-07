Adiós al afeitado imperfecto: el Prime Day de Amazon tiene la mejor oferta en maquinillas de Philips y Braun

El afeitado es una de las rutinas de cuidado corporal más habituales en España, especialmente para quienes prefieren un look depurado. Más allá de la inversión de tiempo, contar con las herramientas adecuadas es fundamental para obtener los mejores resultados. En este sentido, las maquinillas eléctricas han ganado terreno frente a las cuchillas tradicionales, gracias a sus precios cada vez más asequibles y a sus útiles prestaciones.

Entre las ventajas de estos dispositivos destacan los cabezales intercambiables, que permiten dar forma a la barba según las preferencias personales, y su capacidad para ofrecer un rasurado impecable. Conscientes de la importancia que tienen para muchos usuarios, nos hemos propuesto encontrar las afeitadoras más rebajadas y de mejor calidad en el Prime Day de Amazon. Con descuentos exclusivos que estarán disponibles durante unas horas más, este puede ser el momento ideal para hacerse con una de ellas a un precio inmejorable.

Las mejores afeitadoras rebajadas en el Prime Day

Philips One Blade. Ideal para recortar, perfilar o afeitar el vello facial y corporal, este modelo cuenta con un peine ajustable en cinco medidas. Con 12.000 movimientos por minuto, esta afeitadora es eficaz incluso con el vello más largo. El set también contiene un kit para el cuerpo con un protector para pieles sensibles, asegurando un afeitado cómodo. Además, la carga USB-A hace que sea conveniente para viajes

Este modelo es apto para la cara y el cuerpo. Amazon

Recortadora Braun 9 en 1. Con todos los accesorios necesarios para conseguir unos resultados perfectos, la Braun BT9440 es una de las mejores opciones. Para un corte más preciso y rápido, una opción interesante es esta máquina de cortar pelo con una zona de corte más ancha que las recortadoras anteriores de Braun. Tal vez te interese su dial de precisión con 39 ajustes de longitud, que permite personalizar desde 0,5 hasta 20 mm. Ideada para el usuario que busca perfección, ofrece una autonomía impresionante de 180 minuto gracias a su batería de iones de litio.

Este modelo incluye 9 accesorios. Amazon

Philips Shaver Serie 7000. Si necesitas una afeitadora que proporcione un afeitado apurado y cómodo, esta opción de la serie 7000 es para ti. Sus 45 cuchillas autoafilables realizan 90.000 cortes por minuto, garantizando un deslizamiento suave incluso con barba de tres días. Te gustará saber que tiene una vida útil de 7 años para el motor y la batería, y las cuchillas duran alrededor de 2 años.

Afeitadora Philips 7000 Amazon.

