Marta Luisa de Noruega, ante su boda con el chamán Durek Verrett:"No me importa si algo sale mal, será igualmente maravilloso"

La princesa Marta Luisa de Noruega, descuenta los días para su boda con el chamán Durek Verrett, el 31 de agosto próximo, una unión que causó mucha polémica por la ocupación del novio.

La princesa, hermana de Haakon de Noruega y cuñada de Mette Marit, ha hablado sobre sus segundas nupcias en el pódcast que tiene con sus amigas Lilli Bendriss y Mari Manzetti, llamado HeartSmart Conversations.

Marta Luisa ha contado a preguntas de sus compañeras: "Creo que será muy poco tradicional para una boda noruega. Probablemente, habrá algunas sorpresas para la gente. Precisamente porque hemos elegido hacerlo como queremos. Él es estadounidense y yo noruega, por lo que habrá una mezcla perfecta". La boda no tendrá grandes discursos, aunque sí hablará alguna persona de los novios.

"Aún no está todo cerrado -dice Marta Luisa-. Hay bastantes hilos sueltos colgando en el aire. En este momento estamos en una encrucijada en la que las cosas deberían y deben decidirse ya".

Marta Luisa no ha querido dar ni un solo detalle sobre su vestido de novia, pero sí habló de su maquillaje. La princesa ha explicado en el podcast que es una mujer que se emociona fácilmente, por lo que su temor es que, si se le cae a una lágrima, pueda estropear lo elegido para la ocasión.

"Estoy viviendo con estrés. Pero todo estará bien. Una vez que llegue allí, incluso si todo sale mal, todo estará bien. Porque no me va a importar si algo sale mal, o si las cosas no salen como lo planeamos. De todos modos será maravilloso, porque Durek y yo nos casaremos", ha finalizado la princesa.

La princesa Marta Luisa de Noruega junto a Ari Behn, su primer marido. FRNAKIE FOUGANTHIN / WIKIPEDIA

Marta Luisa estuvo casada con el escritor Ari Beth, de quien se separó y que se quitó la vida unos años después. Con él tuvo tres hijas.