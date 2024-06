Antonio David reacciona a la entrevista que Marta Riesco ha concedido a 'Ni que fuéramos'

Antonio David Flores se ríe a mandíbula batiente cuando le preguntan por la entrevista que Marta Riesco ha ofrecido a Ni que fuéramos. La periodista, que asegura estar más recuperada de su ruptura sentimental, disparó a matar en su rentreé televisiva.

Hubo balas para todos, pero sobre todo para su ex, a quien acusa, de manera velada, de haberla utilizado para después abandonarla en la cuneta, en el borde del abismo, abocada a un ostracismo del que no hay más responsables que ella misma.

El ruido que acompaña a esta interviú es ensordecedor. Un chauchau hueco, insípido, en ocasiones inconexo e inverosímil. Confesiones que rezuman frivolidad pero que, dentro del bochorno, no solo han pretendido hacer daño a Antonio David, sino también a los otros protagonistas involuntarios de esta subtrama esperpéntica: los hijos que el ex guardia civil tuvo con Rocío Carrasco.

La periodista reconoció que estuvo a punto de lanzarse al mar porque su amado no le contestaba a los WhatsApp o que le regaló una manta como muestra de su amor. Declaraciones que, dicen, podrían adquirir tintes melodramáticos si Marta decidiera rizar el rizo.

Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, incluso ataviándose con una chaqueta blanca casi virginal, su victimismo lacerante no parece haber calado entre una audiencia cada vez más exigente. Por no hablar de esas mareas confrontadas que ahora no saben a muy bien a quien apoyar.