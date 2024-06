Celia Rubio, 'influencer' de finanzas: "Estoy convencida de que la falta de dinero quita la felicidad"

Celia Rubio (1993, Alicante) es una joven enfermera que hace cuatro años decidió dar un giro de 180 grados a su vida y abandonar los vendajes y las agujas para tomar las riendas de su vida y dedicarse al mundo de las finanzas, según explica a 20minutos. Ahora, Rubio es fundadora de la Academia de Inversión y autora del libro Hazlo bien con tu dinero. Además, comparte su conocimiento sobre finanzas en las redes sociales donde más de dos millones de followers siguen sus consejos al pie de la letra.

¿Cree que el dinero da la felicidad?Yo no se si el dinero da la felicidad o no, lo que estoy segura es de que ayuda y te acerca mucho y que además, la falta de dinero o los problemas económicos sí que son capaces de quitar la felicidad, pues rara vez se quedan solo en lo económico. Estoy convencida de que la falta de dinero quita la felicidad. El dinero te permite coherencia, decidir qué haces con tu tiempo y tener mayor capacidad de control sobre tu día a día.

¿Cómo se inició en el mundo de las finanzas?Yo siempre digo que fue por casualidad y un poco por necesidad. Yo estudié enfermería y estuve trabajando como enfermera un año y medio, pero me di cuenta de que ese trabajo no era para mi. Tuve un punto de inflexión en mi vida en el que necesitaba dar un cambio y empecé a aprender de finanzas para hacer mis presupuestos, ahorrar cada mes... Eso me iba a permitir dejar ese trabajo y hacer algo que me realizase mucho más. Ahí hice varias formaciones porque me di cuenta de que eso sí era para mi.

El dinero acerca a la felicidad pero, ¿Cómo podemos acércanos al dinero?La realidad es que existen muchísimas formas de aprender sobre finanzas, para mi siempre una de las mejores formas van a ser los libros. Yo empecé en todo esto gracias al amor por la lectura y creo que es una de las formas más rápidas y más baratas que tenemos. También hay formaciones y tenemos muchísimo contenido en las redes sociales al que podemos acceder de forma gratuita. Lo importante es conocernos y elegir la que mejor se adapte a nuestro tiempo, capacidad económica, nuestras necesidades y nuestras preferencias personales.



¿Cómo influye la educación en la posterior relación con el dinero como adultos?

Es algo clave, estoy convencida que la mayoría de problemas económicos radican en la falta de educación financiera, desde pequeños nadie nos enseña a utilizar bien el dinero y lo que me parece más preocupante; desde que somos chiquititos recibimos una información que nos lleva a pensar que tener dinero tiene un tipo de connotación negativa cuando la realidad no es así. Al final nos convertimos en adultos que dicen cosas como que el mundo de las finanzas es algo que no va con nosotros, que el dinero no es tan importante.



En su libro habla sobre inversión ¿Por qué los ciudadanos se muestren escépticos ante esta forma de ahorro?

Invertir no es una forma de ahorro sino una necesidad, en los últimos hemos sido más conscientes de que es importante poner el dinero a trabajar. El problema es la falta de educación financiera, si nunca nos enseñan a usar nuestro dinero y que opciones tenemos, acabamos pensando que es un mundo más complejo de lo que realmente es. Tradicionalmente hemos delegado esa parte en entidades que tienen intereses contrapuestos y eso ha hecho que las inversiones suenen a algo muy arriesgado, que está reservado para unos pocos, que no es tan rentable.

¿En qué recomendaría invertir a los usuarios por primera vez?

Si no sabes en qué invertir, en lo primero que deberías hacerlo es en ti, en formarte y en aprender, porque la realidad es cualquier inversión que hagas en un producto que realmente no conozcas va a ser una mala opción. No obstante, creo que hay ciertos productos que son sencillos de usar como fondos de inversión indexados que son sencillos de entender y que sin duda nos pueden servir para iniciarnos en el mundo de las inversiones de manera sencilla, pero siempre debemos saber qué hacemos, dónde y cómo lo hacemos.