La imagen viral en la que Paris Jackson ignora y eclipsa a Ester Expósito: "Qué incómodo"

Si hay una secuencia que se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales ha sido la del último acto de moda en el que, entre otras, han coincidido Paris Jackson y Ester Expósito.

Durante el último desfile de Desigual en Barcelona, y tal y como se ve en varios vídeos que circulan por X, la actriz española intenta romper en varias ocasiones el hielo mientras la hija del legendario Michael Jackson opta por el silencio. Unas imágenes que están de qué hablar en las redes sociales, ya que la mayoría de sus usuarios creen que la intérprete española ha sido ignorada por Paris.

Cuando la actriz de Élite se sentó al lado de la modelo y le extendió un saludo cordial, siendo recibido por una sonrisa por parte de su partenaire, nada hacía presagiar lo que vendría después.

Paris Jackson es yo ignorando a mis primos en las reuniones familiares pic.twitter.com/XeVKlheP2E — Ecuatorianosote 🕺 (@ecuatorianosote) June 8, 2024

Y es que el ambiente entre ambas estaba, cuanto menos, tenso. La también cantante estaba más interesada en su móvil que en mantener una conversación con la intérprete, a pesar de que esta hacía por captar su atención.

Varias intentonas que fueron en vano, pero que, al menos, tuvieron consuelo en las reacciones de la gente en las redes, que dictaron sentencia y, en efecto, también vieron que la modelo ignoraba deliberadamente a la española.

Las que somos brujas, sabemos quien le estaba robando la energíaa quien. 🤷 🧙‍♀️🧹 pic.twitter.com/mxseIToJpt — Ecuatorianosote 🕺 (@ecuatorianosote) June 8, 2024

"Veo a Ester queriendo tener buena onda con ella y la tipa con la mirada sobradora", "Paris Jackson es yo ignorando a mis primos en las reuniones familiares", "Qué incómodo tener a una persona todo el tiempo mirándote y demás. Paris simplemente no la conoce y no la interesa conocerla, no veo nada de malo en eso", son algunos de los comentarios que se han podido leer en internet.

Quien es París Jackson la hija de Michael Jackson que opaco a la mismísima Ester Expósito?



Abro hilo: pic.twitter.com/bHzjhAY8oj — Ecuatorianosote 🕺 (@ecuatorianosote) June 8, 2024

Además, también se ve cómo los fotógrafos se interesan por la hija del malogrado cantante. "¿Quien es París Jackson la hija de Michael Jackson que opaco a la mismísima Ester Expósito?", analiza un usuario de X en un interesante hilo.