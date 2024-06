Seis propuestas para la 83 feria del libro de madrid: poesía y lirismo de ayer y de hoy

Editora, escritora y traductora, Ana María Moix fue la única mujer a la que José María Castellet incluyó en su famosa antología Nueve novísimos poetas españoles de 1970. Este libro recoge los textos autobiográficos sobre su modo de vivir la literatura y las extraordinarias crónicas sobre fútbol en las que ya se preguntaba por qué no se prestaba más atención a las mujeres. Con ese telón de fondo, la Feria del Libro ha rendido este viernes homenaje a la hermana de Terenci Moix, una de las más relevantes escritoras de los últimos años, fallecida en febrero de 2014. Con su recuerdo, nos adentramos en algunos títulos que relacionan poesía con actualidad y lirismo puro.

1. 'Poesía completa', Ana María Moix

Lumen publica la antología de esta escritora fallecida hace 10 años. CEDIDA

Ana María Moix es una poeta excepcional: irónica y tierna, melancólica y provocadora, intensamente moderna. En vida, Moix publicó los libros Baladas del Dulce Jim, No time for flowers y Call me Stone, reunidos por Lumen en 1983 con el título de A imagen y semejanza. Ese corpus es el que abre esta Poesía completa (Lumen) al cuidado de Andreu Jaume, en la que ven la luz por primera vez dos poemarios inéditos, Palabras y Cancionero para una dama, escritos entre 1966 y los primeros años de la década de los setenta. Moix murió en febrero de 2014.

2. 'Una poesía sin día/Not a poem without a day', de Diego Moldes

Esta edición es bilingüe español-inglés. CEDIDA

Este autor gallego firma la continuación de su primer poemario, Ni un día sin poesía (2019), prologado por Alejandro Jodorowsky. Esta nueva edición, Ni una poesía sin día, (artepoética press) es bilingüe en inglés (el primero que se edita así en nuestro país) y el autor se impuso el mismo criterio que en el libro anterior, escribir un poema cada día durante más de cien días. Son ciento cuarenta y un poemas, iniciados el 22 de septiembre de 2018 en Madrid y concluidos el 8 de febrero de 2019 en París.

3. 'Heterodoxias', de Niño de Elche y Miguel Álvarez-Fernández

'Heterodoxias' aborda muchos géneros, algunos en clave poética. Cátedra

Los múltiples y variados proyectos artísticos realizados por Niño de Elche durante los últimos años desbordan las categorías tradicionalmente asociadas a "lo musical" y se sustentan en un conjunto de reflexiones que, a su vez, se extienden más allá del terreno estrictamente artístico, para alcanzar otros ámbitos como el del pensamiento político o la teología. En clave, muchos de ellos, lírica. La conversación entre Niño de Elche (Francisco Contreras) y Miguel Álvarez-Fernández ensancha la noción del arte.

4. 'El sueño dentro del sueño y otros poemas', de Ana Blandiana

Blandiana es Princesa de las Letras 2024. CEDIDA

La poesía de la rumana Ana Blandiana, nuevo premio Princesa de Asturias de las Letras, articula en El sueño dentro del sueño (Visor) un verdadero tratado acerca de las ensoñaciones y de sus múltiples significados: el anhelo de superar las limitaciones de una realidad precaria y de sustraerse del imperio de lo racional para adentrarse en el espacio de la imaginación y lo trascendente. Editado por Visor, lo escribió en 1977.

5. 'Poesía reunida', de Piedad Bonnet

La autora acaba de ser premiada con el Reina Sofía de poesía. LUMEN

La escritora colombiana acaba de conquistar el XXXIII premios de poesía Reina Sofía, el más prestigioso de las letras hispano-lusas. Este volumen reúne por primera vez buena parte de su poesía, una obra que comenzó en 1989 con la aparición de De círculo y ceniza y que ha tenido estaciones tan afortunadas como El hilo de los días (1995), Tretas del débil (2004) y Explicaciones no pedidas (2011).

'Tiempos mágicos', de Mario Obrero

Lo último del jovencísimo poeta madrileño. CEDIDA

Este poemario (La bella Varsovia) celebra la fiesta del idioma, de la realidad, del compromiso; del compromiso con lo que sucedió, y tiene que contarse para no olvidarlo, y del compromiso con las formas de decir, con las palabras que escogemos para amar y para vivir.