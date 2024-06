Filas de hasta 14 horas para votar en las elecciones mexicanas en Madrid: "Ha sido muy mala la gestión"

Las históricas elecciones en México se han saldado con Claudia Sheinbaum como la primera mujer en ocupar la silla de la presidencia en el país azteca. Pero para los mexicanos residentes en Madrid significó también una prueba de resistencia, pues las largas colas que se formaron causaron que la mayoría de los votantes tuviera que esperar hasta 14 horas para ejercer su derecho.

Los mexicanos residentes en el extranjero debían inscribirse en el padrón y tenían la opción de votar por correo o presencialmente en los diferentes colegios electorales que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió en el extranjero, fundamentalmente en embajadas y consulados de ese país. En España, el centro de votación estaba sito en la sede de la embajada, frente a las Cortes.

Ya desde primera hora, la fila reunía a más de 2.000 personas y el ritmo de votación era lento, según pudo constatar 20minutos. Doce horas después, la situación era un poco mejor, las filas se habían reducido a la mitad, pero aún así había personas que habían esperado hasta 14 horas para votar por alguno de los tres candidatos en liza.

Las cosas se complicaron porque el centro de votación abrió la posibilidad de aceptar el voto de ciudadanos que no se habían registrado previamente. Ello devino en dos filas, casi igual de largas que serpenteaban en los alrededores de la Plaza de las Cortes. Algunos mexicanos expresaron para este diario su enojo y decepción ante lo que consideraron, como poco, una mala organización.

"Tengo la peor opinión que pueda tener", ha expresado Berta, una mexicana que vive provisionalmente en Madrid. Había llegado a la embajada a 8 de la mañana, y a las nueve de la noche aún seguía esperando.

Señala que la información ha sido poca. Había siete ordenadores para ejercer el voto, según la información que le han dado, y de ellos al menos dos se habían estropeado. Iban a traer papeletas que habían sobrado en la embajada de París para poderlas usar en Madrid. Y las últimas informaciones avisaban de una ampliación en el horario: la votación se iba a cerrar a las 18 horas pero se iba a extender hasta la madrugada.

"Es una falta de previsión y consideración, falta de interés de que los ciudadanos ejerzan sus derechos, hay gente que llegó a las cinco de la mañana, esa no es manera de tratarnos", se queja Berta.

También se queja Rodolfo Cortés, un mexicano que lleva dos años residiendo en Madrid que estaba registrado desde el año pasado.

"Es increíble, las personas que han organizado la elección sabían cuánta gente venía y aún así hay pocas terminales para votar, es muy lamentable que no lo hayan previsto", señala, "Muy lamentable, creemos que no es de mala fe, pero al ver cuánta gente había registrada no traería solo unos cuantos iPads para votar".

Gabriela, que lleva cinco años en España, se suma al descontento. "Muy mala gestión, si ya desde antes había un registro previo, debieron contabilizar cuánta gente iba a tener y habilitar más lugares para votar".

"Además, hubo gente que no estaba registrada para votar y que la han dejado pasar antes que a nosotros", indica. "Nos han dicho que tenían poco presupuesto para la votación, y es algo desafortunado porque debería haber un presupuesto establecido para el voto en el extranjero".

Isco Mendoza, con nueve horas de espera a sus espaldas, también apunta a la desorganización mientras espera turno. Al principio hubo protestas porque la gente temía quedarse sin votar, pero después la información ha ido fluyendo y ahora la gente está más tranquila".

Ahora se arrepiente de no haber votado mejor por correo. "Lo consideré, pero me pareció mejor idea venir aquí a ver cómo estaba la votación. Ahora me arrepiento un poco, pero bueno, ya estoy aquí".

Patricia Batista y Mario Palacios son dos mexicanos que circunstancialmente les tocó estar en España el día de las elecciones. Ella está en Madrid para la graduación de su hija, y ha logrado depositar el voto tras 14 horas de espera. "La verdad, hubo buen ambiente en la fila. Mucha gente se fue, hizo mucho calor había quien tenía otras cosas que hacer y no podía esperar. Pero para mí era muy importante hacerlo en estas elecciones, me iba a dar remordimiento si no votaba".

Mario Palacios estaba de viaje de negocios en Madrid y decidió acercarse a ejercer su voto pese al caos. "Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de votar donde quiera que estemos y dedicarle el tiempo que sea necesario para poder ejercer este derecho", considera. "La logística ha sido demasiado lenta, hemos esperado mucho tiempo, aunque cuando entré a votar ya todo ha ido muy rápido".

También se refiere a esa responsabilidad Jad Nassif, mexicano de ascendencia libanesa que había llegado a mediodía y a las nueve de la noche aún no había votado. "El personal de la embajada ha sido súper amable, atentos, tienen muchísima paciencia y han considerado a los mayores de edad", comenta.

"Vale la pena la espera, para México. Por eso no nos hemos ido, no hemos comido, hemos aguantado el sol, hemos perdido algunos compromisos. México va en primer lugar", comenta.