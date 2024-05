Tu horóscopo diario: viernes 24 de mayo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de mayo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana laboral va a terminar de manera alegre y exitosa, o al menos tú tendrás tendencia a sentirte de este modo. Muchos de los problemas o preocupaciones que has ido arrastrando a lo largo de la semana, finalmente van a tener hoy su solución o empezarán a caminar en esa dirección. Buenas noticias en el amor.

Tauro

No te dejes dominar por los nervios solo porque las cosas no están saliendo tal como tú las tenías planeadas o porque todo va por otro camino diferente al que preveías. Pero, en realidad, lo importante es que al final, tanto si es hoy, como en próximos días, todo salga bien y tú logres los objetivos, cosa que va a suceder.

Géminis

Un día que, en principio, partirá con las mejores perspectivas y que puede servir de remate a una semana que ha sido bastante fructífera, sin embargo, al final se va a complicar y te aparecerán muchos problemas de forma inesperada. Sin embargo, trata de no perder los nervios, porque eso no te va a impedir el éxito final.

Cáncer

Debido a la influencia adversa de Saturno, hoy vas a tener un día agotador, o tú lo vas a percibir como tal, porque te surgirán muchos pequeños problemas, casi todos de forma inesperada. Pero no debes preocuparte, porque no te va a surgir ninguno de gravedad, o que no puedas solucionar, solo debes tomarlo con calma.

Leo

Este día un tránsito muy favorable de la Luna te va a traer importantes alegrías, especialmente en las relaciones humanas y los asuntos del corazón en general. Buenas noticias relacionadas con el amor o el ámbito familiar, así como la posibilidad de solucionar algún desencuentro o malentendido ocurrido en el pasado.

Virgo

Este será uno de los signos más favorecidos a lo largo de la presente semana, y hoy no va a ser una excepción. Pero no porque vayas a tener éxitos laborales muy destacados, cosa que tampoco puede descartarse, sino sobre todo, porque todo lo que hasta ahora estaba atascado o te causaba grandes problemas, se solucionará.

Libra

Hoy te espera un día de gran actividad y obstinada perseverancia en tus objetivos, además te moverá un impulso bastante más luchador o reivindicativo de lo que suele ser habitual en ti. Es un momento ideal para imponerte sobre tus competidores en el trabajo. Los viajes te saldrán bien, pero van a tener muchas incidencias.

Escorpio

La semana laboral va a terminar con un día muy favorable para ti, en el que se podrán resolver muchos de los asuntos que te han estado agobiando en estos días pasados, o incluso si no se resuelven hoy, al menos ya darán con la solución o recibirás la ayuda que necesitabas para ello. Grandes sorpresas positivas y agradables.

Sagitario

Ten cuidado con los gastos y sé prudente en caso de que hoy tengas que poner en marcha algún negocio importante o llevar a cabo alguna inversión. Tu tendencia a verlo todo de color rosa puede hacer que se te pasen de largo algunos peligros, o no les des casi ninguna importancia. Tienes mucha suerte, pero no debes tentarla.

Capricornio

Se termina una semana laboral que va a tener para ti importantes realizaciones y alegrías, tanto de trabajo como materiales, o en su caso, estos días pondrás los cimientos para que esas alegrías lleguen en las semanas próximas. Momento ideal para que tomes toda clase de iniciativas o incluso que corras mayor riesgo del habitual.

Acuario

Ten cuidado con las traiciones y los ataques por la espalda, hay muchas personas que te envidian, o simplemente que tratan de hacerte año simplemente porque eres diferente. Afortunadamente, estos días se alinearán los mejores planetas y aunque te traten de hacer daño, no es probable que lo consigan o se volverá contra ellos.

Piscis

Desecha las preocupaciones y las penas de tu corazón, porque a menudo te dejas asaltar por el desánimo o la tristeza, incluso si no hay ninguna razón real para ello, como te va a suceder hoy. Ahora es el momento ideal para moverte mucho y luchar por tus sueños, porque la suerte está contigo, pero no para sumirte en la melancolía.