Gonzalo Bernardos y su advertencia para las vacaciones: "Pinta muy mal para aquel que no haya reservado"

Los hoteles y la temporada de verano no son ajenas a la inflación y la subida de precios acusada que España atraviesa en los últimos tiempos, lo que ha hecho que muchas personas opten por viajar en temporada baja en busca de mejores precios.

Para quienes viajen en verano, sin embargo, las previsiones no son buenas, tal y como explicó Gonzalo Bernardos en su última intervención en el programa Más Vale Tarde de La Sexta.

El economista y profesor de la Universidad de Barcelona explicó que "el verano pinta para los hoteleros fantástico y muy mal para aquel que no haya reservado un apartamento turístico o un hotel ya, porque lo van a pagar bastante más caro".

"Nadie quiere renunciar a unas vacaciones" pese a los precios

Bernardos explicó en La Sexta que muchos hoteleros "se arrepienten mucho" de no haber subido los precios el año pasado, pese a que lo hicieron en más de un 10%, por no haberlos subido más. De cara a este verano, los precios estarán disparados, aunque eso no parece haber afectado a la demanda: la ocupación hotelera ha subido hasta un 68% en temporada baja, y se esperan cifras de récord.

El economista, sin embargo, ve la subida de precios "normal", ya que "el turismo ha pasado de ser una actividad suplementaria a ser totalmente imprescindible" y "nadie quiere renunciar por nada del mundo a un periodo de vacaciones aunque sea corto".