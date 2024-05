Selena Gómez explica cómo tiene que ser un hombre para que ella salga con él

Selena Gómez se ha convertido en el centro de todas las miradas a raíz de unas declaraciones que hizo hace ya casi un año. Tras darse a conocer que Justin Bieber y su mujer, Hailey, serán padres, no han sido pocos los que han recordado el romance que el cantante y la actriz de Disney Channel tuvieron.

Por eso, ahora que Selena vuelve a tener una relación junto a Benny Blanco, se ha puesto en cuestión el motivo por el que ambos están juntos. Y es que, como así explicó en su último single, al estar con ella deben de saber que "se requieren muchos cuidados".

"Merezco la pena, pero puede que no te dé una razón del porqué", se podía escuchar en su tema Single Soon, que podría traducirse como, estaré soltera próximamente. Unas palabras que no a todo el mundo parecieron hacer gracia, como así explicaron los presentadores de SiriusXM, una radio local de EE UU.

Por eso, la propia cantante tuvo que salir en defensa de su letra, asegurando que lo cierto es que ella tiene "unos estándares muy altos". "Creo que vivo en un mundo en el que actualmente los chicos confunden tener estándares, con querer ser una mantenida", aseguró en aquel momento.

Por eso, tuvo que explicar cuáles son las condiciones necesarias para que ella salga, o no, con una persona. "Tienes que ser un tío chulo", aseguró, "pero no chulo, en el sentido de que la gente piense que lo eres. Lo único que hace falta es que sea simpático y me haga reír, que sea bueno con mi familia y mis seres queridos".