Antonio Banderas ultima sus nuevos musicales en Málaga y volverá a Broadway en 2025

Antonio Banderas está perfilando los últimos detalles del nuevo musical que dirige en el Teatro del Soho de Málaga, Tocando nuestra canción, que se estrena el 6 de junio, en agosto empezará los ensayos de otro musical, Gipsy, que estrenará en octubre, y prevé volver a Broadway en el otoño de 2025.

Banderas, que ha presentado este martes la renovación por tres años del acuerdo de patrocinio del Teatro del Soho por CaixaBank, ha desvelado en un desayuno informativo que entre sus proyectos más inmediatos también está una película junto a Anthony Hopkins "que probablemente se ruede en Serbia".

Al mismo tiempo, avanza para abrir en Málaga el Espacio Sohrlin, dedicado a la formación, la exhibición y la producción propia, que "se ha retrasado por las obras" y en el que se van a empezar a impartir "algunos cursos".

En Sohrlin se están desarrollando los ensayos de Tocando nuestra canción, en verano acogerá clases magistrales y los cursos regulares se iniciarán a partir de septiembre.

Dicho espacio es "una especie de clúster donde habrá muchas cosas", como un auditorio con 1.600 localidades, un estudio de grabación o una "caja negra" que le gustaría "dedicar a la gente del teatro malagueño" en una superficie total de 8.000 metros cuadrados.

Ha asegurado que, en los casi cinco años de apertura del Teatro del Soho, se ha "cumplido con creces" su sueño y, entre sus objetivos para el futuro, ha citado incrementar las producciones propias y las coproducciones e insistir en los musicales, "si es con músicos españoles, mejor".

A Banderas le faltaba en España "la base del teatro musical" que él ha "vivido en Broadway", obras "clásicas para entender el musical contemporáneo", y por eso ha montado en el Soho A Chorus Line, "que no se había hecho bien en España", Company, o Gipsy.

De Gipsy, que dirigirá, avanza que le quiere "dar una vuelta a la obra, que se ha edulcorado mucho", porque "cuando se ve el guion en seco, hay tela marinera", y la adaptará "en la medida que le dejen".

Por su parte, Tocando nuestra canción es "una gran comedia romántica no suficientemente hecha, porque se ha hecho poquito, que es muy divertida y tiene mucho corazón".

El actor tiene como principal objetivo "consolidar" el proyecto del Soho, con el que cree que han sabido "generar respeto" y demostrar que en España "no solo Madrid y Barcelona producen", sino "que se puede producir en otros lugares y llegar a la capital de España de gira".

Antonio Banderas, su hermano Javier y el director regional de Andalucía de La Caixa, Juan Ignacio Zafra. JORGE ZAPATA / EFE

El momento más duro de estos años fue la pandemia y el más "maravilloso" cuando montaron A Chorus Line o mantuvieron Company durante cinco meses en Málaga, algo que "no ha pasado en ningún lugar de España que no sea Madrid".

Todo ello lo ha impulsado en su ciudad, Málaga, de la que afirma que "lo mejor que tiene es que todavía es muy imperfecta y todavía hay mucho camino por recorrer".

Banderas admite que puede existir "miedo" a un desarrollo urbanístico inadecuado o a que "el turismo de pronto invada las calles", porque a veces en sus paseos por el centro de la ciudad va "haciendo eslalon", y se pregunta "dónde está el equilibrio".

A su juicio, esa reflexión "está abierta" y existe "el ejemplo de otras ciudades que se ve aquí", pero el hecho de que Málaga haya recibido "el título no oficial de Ciudad de los Museos ha ayudado", porque ha permitido que "no llegue un turismo mochilero, sino un turismo más cultural".

Además, cerrar el centro de Málaga al tráfico rodado "tuvo que ver mucho con lo que está pasando en la ciudad", según Banderas, que cree que "las ciudades peatonales son más humanas".

"Ya no aguanto vivir en las grandes urbes. He estado cuatro meses en Nueva York y me tenía que venir a Málaga, donde voy andando de mi casa al teatro".