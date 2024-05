El nuevo trabajo de Bigote Arrocet

Edmundo Arrocet está imparable y no deja de recibir propuestas laborales. Y no todas tienen que ver con la televisión ni con los escándalos relacionados con su ex familia política, 'Las Campos'.

El chileno sigue ejerciendo su papel como intermediador en empresas de energía eólica, pero recientemente ha puesto su nombre artístico, Bigote, su voz y su imagen para una aplicación de apuestas. Un juego virtual en el que poder apostar con nombres de personajes famosos.

Aunque fuentes empresariales apuntan a 20minutos que el humorista no tiene ninguna vinculación societaria con el grupo, todos están satisfechos con el resultado. "Estoy muy contento", dice a este periódico desde Perú.

No es el único juego que tiene nombre popular. Chiquito de la Calzada, con quien Edmundo tenía una relación personal muy destacada, también tiene su propio juego virtual. ¿Se atreverán Carmen Borrego o Alejandra Rubio a jugar unas partidas?