Cindy Crawford revela que se siente culpable por haber sobrevivido a la muerte precoz de su hermano

A sus 58 años, Cindy Crawford ha detallado cómo vivió gran parte de su infancia con "culpabilidad de superviviente" por no haber sido ella y sí su hermano pequeño, Jeffrey, quien murió de leucemia a los tres años de edad. Y todo ello debido a que conocían perfectamente los deseos de su padre.

La exsupermodelo ha sido la invitada en el último episodio del pódcast Kelly Corrigan Wonders, en el que ha hablado de tan desoladora pérdida y de cómo pudo superar la tragedia junto a sus hermanas Chris y Danielle, que también se apoyaron en ella.

Según ha narrado Cindy, su padre, John Crawford, después de tener a sus tres hijas, seguía anhelando tener un hijo varón, como muchos hombres de aquella época. Y entonces llegó Jeffrey. "Mi padre quería un niño y llegó en cuarto lugar. Pero creo que luego aquello conllevó mucha culpa", ha declarado.

Crawford ha explicado cómo, tras una larga enfermedad que le duró prácticamente toda su vida, su hermano pequeño falleció a los tres años debido a la leucemia. Y que a ella, que entonces tenía nueve años, y a sus hermanas les quedó "esa culpa del superviviente que tienen el resto de los niños".

"Especialmente", ha explicado la exsupermodelo, "porque sabíamos que mi padre lo que de verdad quería era un hijo. [Las tres hermanas] Pensábamos: 'Jo, debería haber sido una de nosotras", ha rememorado Cindy Crawford, que agrega: "Fue muy extraño porque, durante años, mis hermanas y yo tuvimos las mismas pesadillas, que deberíamos haber muerto una de nosotras".

La modelo ha declarado que ha necesitado terapia para superarlo. "Hace poco estuve yendo, en la época del covid. De hecho, tuve tiempo para trabajar en ello de verdad y una de las preguntas que me hizo el terapeuta fue: '¿Y qué necesitabas escuchar en ese momento que no escuchaste?'. Ahí me di cuenta", ha declarado.

"Mi madre no lo supo decir, porque tenía 26 años y acababa de perder un hijo, pero yo sí que hubiese necesitado escuchar: 'Sí, estamos tristes porque Jeff ha muerto, pero también estamos muy felices de que tú sigas aquí", ha confesado.

Crawford, que ahora es madre de la también modelo y actriz Kaia Gerber, ha explicado que, aun así, en aquella época el tema de la muerte infantil era todavía tabú: "Recuerdo que cuando regresé a la escuela después de la muerte de mi hermano, nadie me dijo nada, no es broma, excepto un niño que me dijo: 'He visto en el periódico que tu hermano ha muerto. ¿Es verdad?'. Y yo estaba como 'Guau' me lo ha dicho a la cara, pero es que no se sabía qué decir".