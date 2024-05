El best seller sueco De la Motte visita a España con su último libro: "La ficción criminal gusta porque el malo siempre recibe su castigo"

El asesino de la montaña no es la primera novela del sueco Anders de la Motte (53 años), pero sí la primera que se traduce al español (Planeta). Para presentarla, De la Motte ha visitado nuestro país, avalado por los tres millones de lectores que tiene en todo el mundo. De su pasado como policía dan fe sus aclamadas historias, llenas de personajes marginados y perdedores. Anders de la Motte fue también responsable de Seguridad de la empresa Dell para Europa, Oriente medio y África, puesto que abandonó por la escritura. De aquí viene también buena parte de su inspiración, en un mundo en el que la falta de seguridad y de privacidad son tema latente.

El asesino de la montaña está protagonizado por la inspectora Leonore Asker, la mejor candidata para dirigir el Departamento de Delitos Violentos. Pero cuando la hija de una familia adinerada de Suecia desaparece, sus superiores la trasladan a la Unidad de Casos Perdidos, formada por compañeros de dudosa reputación. Leo se verá envuelta en una investigación trivial. Sin embargo, una figura en miniatura idéntica a la de la joven desaparecida en una gran maqueta ferroviaria, hará comprender a Asker que se enfrenta a un asesino y que solo hay una persona que pueda ayudarla a encontrarlo: su amigo Martin Hill, profesor de arquitectura y experto en exploración urbana (Urbex).

¿Qué es lo peor y lo mejor que aprendió de su oficio de policía?Lo mejor que aprendí es a mantener la calma y la concentración, incluso, en situaciones muy estresantes y tratar de acercarme a las personas con empatía. Realmente, no hubo nada peor en particular, pero si trabajas como policía a veces tienes que lidiar con personas que no están en su mejor momento. No lo echo de menos.