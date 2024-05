Trump vuelve a cargar contra Biden: "Es el peor presidente de la historia de nuestro país"

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato por el Partido Republicano a las elecciones Donald Trump a vuelto a cargar contra Joe Biden.

"Joe Biden es el peor presidente de la historia de nuestro país", ha repetido el republicano en declaraciones previas a una nueva vista en Nueva York, donde está acusado de falsificar documentos para ocultar un presunto pago a la actriz porno Stephanie Cliffords, conocida como Stormy Daniels.

"No puede hablar, no puede bajar de un helicóptero, no puede bajar de un avión, no puede bajar de un escenario...", ha espetado haciendo referencia a su edad, algo muy comentado en el país debido a que Biden ya ha protagonizado algunos despistes y caídas.

Este domingo, el candidato republicano ya acusó a su rival de comportarse como un "traidor" por insinuar siquiera que podría paralizar envíos de armas a Israel como medida de presión para forzar la paz en la guerra de Gaza.

Biden afirmó el miércoles por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafah. En respuesta, durante un encendido mitin en Nueva Jersey, Trump definió al presidente como un hombre que "está volviendo loco a todo el mundo" con anuncios como este. "Yo me quedé de piedra al escucharlo y lo dice en un momento en que todavía hay rehenes americanos en manos de Hamás. Es una de las peores traiciones que puedes cometer contra un aliado que he visto en la historia de este país", ha declarado el magnate.

El juicio en Nueva York

El expresidente no ha dudado en aprovechar su comparecencia antes del proceso para arremeter contra el actual presidente después de haber sido multado por haber incumplido hasta en 10 ocasiones una ley mordaza que le impuso el juez para que no hablara en redes y medios sobre los testigos en el juicio.

Trump ha presenciado este lunes la declaración de su exabogado, Michael Cohen, uno de los más esperados en el proceso. En la jornada número 16 del mediático juicio, la Fiscalía podría concluir su caso esta semana después de decirle al juez el viernes que esperaban llamar solo a dos testigos más.

Además del relato de Daniels sobre un supuesto encuentro sexual con Trump en 2006, que él niega, la semana pasada hubo dos intentos fallidos por parte de la defensa para que el juicio se declarara nulo.