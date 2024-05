Alfred López, 'Ya está el listo que todo lo sabe', publica un libro de curiosidades: "De niño fui pésimo estudiante, estaba en las musarañas"

¿Sabe usted de dónde procede la expresión "Ser más majo que las pesetas"? Y ¿por qué se llama 'pucherazo' a un fraude electoral? Y ¿cuál fue el primer chiste de la historia?... Pues si busca respuesta a cuestiones como estas, cotidianas, pero desconocidas en sus orígenes, Alfred López, 'Ya está el listo que todo lo sabe' se las da. Su séptimo libro y quinto de la saga de Ya está el listo que todo lo sabe, se titula Esto es curiosísimo y reúne 366 descubrimientos (uno por día en un año bisiesto) que van desde etimologías, hasta efemérides, frases, inventos y muchas cosas más que usamos, vemos, consumimos o leemos de manera habitual. López (Barcelona 1965) tiene material para publicar por lo menos una decena más de libros, por lo que en un año como mucho, su capacidad divulgadora nos inundará de nuevo. Por el momento, López, bloguero de 20.minutos.es, nos vuelve un poco más instruidos con su último volumen, prologado por el actor Sergio Pazos.

¿Qué es lo más curioso que ha encontrado entre sus descubrimientos divulgativos?He descubierto tantas cosas fascinantes a lo largo de los años que resulta difícil elegir solo una. Más que descubrir, yo diría que he estado en constante aprendizaje durante toda mi vida dedicada a buscar, recopilar y compartir curiosidades. Desde mis días de adolescente, cuando comencé a coleccionar datos curiosos, hasta hoy, he encontrado innumerables sorpresas en mi camino. Afortunadamente, aún conservo la capacidad de sorprenderme. Como siempre digo en mis intervenciones, todo lo que nos rodea tiene su curiosidad, unas más que otras, pero todo lo tiene.

Si tuviera que elegir una curiosidad, es el origen de la expresión 'Tener la mosca detrás de la oreja', nada que ver con el insecto

¿Y lo que más le ha sorprendido?Nuevamente, me remito a que son innumerables la cosas que me han sorprendido, pero, si tuviese que elegir una sola, y por poner un ejemplo, escogería el verdadero origen de la expresión 'Tener la mosca detrás de la oreja', que nada tiene que ver con el insecto y que, realmente, se originó en referencia a la 'mecha de mosca' que los antiguos arcabuceros se colocaban apoyada en el pabellón auditivo mientras se encontraban de guardia vigilando si venía el enemigo.

¿Cree que la gente, en particular los jóvenes, se informan más ahora por las redes que por los libros? Lo digo en parte por su premiado blog.La era digital ha revolucionado la forma en que accedemos a la información, especialmente para los jóvenes, quienes son ávidos usuarios de las redes sociales e internet en general. Por ello, me esfuerzo por mantenerme activo en todas las nuevas plataformas que surgen, garantizando así que mis contenidos puedan llegar a un amplio espectro de audiencia. Desde publicaciones en mi blog hasta vídeos en redes sociales, pasando por podcasts y participaciones en medios tradicionales como la radio y la televisión y los libros que publico, busco adaptar mis mensajes para conectar con los diferentes tipos del público y, especialmente, los más jóvenes.



'Esto es curiosísimo' reúne 366 descubrimientos inéditos.

¿Qué opina sobre la desinformación, el gran enemigo de la verdad?La abundancia de información conlleva también el riesgo de desinformación. En un momento en el que recibimos constantemente múltiples fuentes de información, es preocupante la falta de crítica y discernimiento para discernir entre lo veraz y lo falso por parte de muchas personas, sobre todo los jóvenes. Muchas veces, la viralidad prima sobre la veracidad, y es una responsabilidad compartida desenmascarar las falsedades que circulan en línea. Es por eso que me empeño en trabajar para desmontar mitos y datos erróneos, que muchas veces provienen de perfiles que buscan únicamente obtener likes y visualizaciones a costa de la verdad.

Se ha arraigado injustamente la creencia de que los jóvenes solo se preocupan por vídeos de entretenimiento superficial en las redes

Y ese uso excesivo de las redes, ¿le da más pena o alegría?Siempre es un motivo de alegría para mí cuando alguien, independientemente de su edad, muestra interés en contenidos educativos o culturales. Se ha arraigado injustamente la creencia de que los jóvenes solo se preocupan por vídeos de entretenimiento superficial que abundan en las redes sociales. Sin embargo, esto no es verdad. Aunque sí existen, también hay una gran cantidad de personas jóvenes interesadas en temas como la etimología, curiosidades, datos sorprendentes y diversos aspectos de la educación. Basta con echar un vistazo a plataformas como TikTok para constatar que somos numerosos los divulgadores de contenido educativo, con miles de seguidores y millones de visualizaciones en nuestros vídeos.

"Yo sé que no sé nada", dijo Sócrates. ¿Eso nos define a todos?Evidentemente. Todos tenemos algo que aprender. Como especie, el ser humano es curioso por naturaleza y eso nos ayudó en nuestra evolución. Tenemos necesidad de aprender, de conocer, de investigar. Desde hace muchos años me propuse el aprender algo nuevo cada día y hacer realidad aquel famoso dicho de "A la cama no te irás sin saber una cosa más" y de momento lo he cumplido a rajatabla. Como yo hay numerosísimas personas que necesitan estar en un continuo aprendizaje, porque en realidad, de todo lo que hay y nos rodea solo sabemos o conocemos una ínfima parte.

Lo que convirtió en un 'hobby' de juventud acabó siendo, ya en mi edad adulta, mi profesión

De pequeño, ¿era ya usted un 'listillo', el que en clase lo sabía todo? ¿O era el pasota que luego se centró?De pequeño fui un pésimo estudiante. El típico que se colocaba al final del aula y pasaba más tiempo pensando en las musarañas que prestando atención a la lección. Y de repente, no sé cómo ni por qué, un día se cruzó en mi vida un dato curioso que llamó mi atención y del que quise saber más. Hablo de un tiempo sin internet, en el que para investigar había que acudir a las grandes enciclopedias que teníamos en casa o ir buscando de libro en libro en la biblioteca, durante horas. Eso me ayudó a aprender a estudiar, eso sí, a mi modo, y lo que convirtió en un hobby de juventud acabó siendo, ya en mi edad adulta, mi profesión.

El prólogo de Sergio Pazos, ¿nos retrata?: "Ya sabemos que hay muchos lectores que compran libros por lo voluminoso que son" (un ejemplo de lo que cuenta).Sergio Pazos es un auténtico crack, un tipo muy culto y con un grandísimo sentido del humor. Solo por leer su fantástico prólogo ya vale la pena comprar mi libro. Volviendo a la pregunta… Hubo un tiempo en el que en casi todas las casas había unos enormes muebles-librería en el comedor en el que se colocaban los libros. Existía aquella costumbre de comprar varios libros cada mes (quién no recuerda la visita de los comerciales del Círculo de Lectores) y muchas eran las personas que no los tenían para ser leídos, sino como parte de la decoración del mobiliario. He conocido quien compraba los libros en función al color y grosor del lomo y la portada, con el fin de hacerle juego y tener una misma estética. Incluso, podemos encontrar que se venden libros falsos, que en realidad son cubiertas de cartón que están huecas por dentro (o sea, sin hojas) y que solo sirven para estar colocados como decoración, dando el pego.

Últimamente, me he enganchado a las novelas negras y de suspense

Cuando no aprende, ¿qué le gusta leer al más listo de todos: novela negra, histórica, romántica, ensayo, naturaleza...?Tengo el defecto (o virtud) de que siempre estoy en un continuo aprendizaje y aunque esté leyendo algo que nada tenga que ver con la divulgación, siempre hay algo que me llama la atención y acaba apuntado en mi libreta, para seguir tirando del hilo, investigando más sobre aquella persona que se nombra, lugar, hecho, invento o palabra que aparece.

Últimamente, me he enganchado a las novelas negras y de suspense y estoy sumergido en la lectura de La boda de Samantha Parker, de Eva Núñez, un thriller de suspense que a pesar de su título nada tiene que ver con las novelas románticas. Otra novela que recomiendo es Cruce de caminos de Francesc Sanahuja y un libro para desengrasar y disfrutar muchísimo es el de Jessica Gómez Me faltan horas y me sobran gilipollas. También me gustan los libros de historia, como los que escriben Javier Santamarta, Pere Cardona y Manuel P. Villatoro. Y en el apartado de divulgación, mis favoritos son Sergio Parra, Daniel Torregrosa y Eugenio Manuel Fernández (por citar solo a unos pocos).

SONY DSC

¿Somos poco curiosos los españoles en general? ¿Cuál es la diferencia con ser cotilla?No creo que seamos poco curiosos, como he dicho en una pregunta anterior, somos de naturaleza curiosa, pero quizás hay algunas personas a las que les interese más cotillear en la vida ajena que conocer datos divulgativos. Y es que, como supuestamente dijo el torero Rafael Ortega 'El Gallo', cuando le presentaron al filósofo José Ortega y Gasset: "Hay gente pa tó".