Ayuso y la oposición chocan por el pedestal del Dos de Mayo y las lonas de Más Madrid

La Asamblea de Madrid celebra este jueves un nuevo pleno ordinario que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de una ujier recientemente fallecida y con una declaración institucional por el día mundial del lupus. Y hasta ahí ha llegado la unanimidad de los grupos políticos, porque el comienzo de la sesión de control al Gobierno ha dado paso a las discrepancias y críticas cruzadas. Ha habido un reproche en el que han coincidido los dos partidos de izquierda: el pedestal al que se subió Isabel Díaz Ayuso para presidir la parada militar del Dos de Mayo, que se celebró hace justo una semana.

"¿Por qué necesita usted un pedestal?", le ha preguntado Juan Lobato, portavoz del PSOE, a la presidenta. Acto seguido él mismo ha dado una respuesta: "Porque es lo único que tiene". "Ya ni gobierna ni gestiona", le ha afeado a continuación, "ya solo se sube a pedestales". "El protocolo lo pone el Ministerio de Defensa", se ha defendido Isabel Díaz Ayuso, "es el mismo que se ha utilizado todos los Dos de Mayo", ha agregado.

"Parecía la líder de Corea del Norte", le ha espetado poco después Manuela Bergerot, líder de Más Madrid y de la oposición. "Por un momento me pareció que estábamos en la plaza de Oriente… además ya sabe que a usted le encantan todos los emprendimientos que comenzaron en 1939", ha añadido en referencia a la dictadura.

El pedestal del Dos de Mayo no ha sido la única crítica que ha recibido la presidenta madrileña por parte de la oposición. Más Madrid también le ha reprochado a Díaz Ayuso que el PP acudiera a la Junta Electoral de Zona para pedir la retirada de las lonas que había colocado la formación progresista con el número 7.291, la cifra de fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19.

"Es la censora en jefe (...) la censura no es una anécdota de su mandato, sino su modus operandi", ha incidido Bergerot. "Conoce poco a los madrileños si cree que se van a olvidar de los fallecidos en las residencias de mayores por haber censurado dos lonas", ha remarcado la portavoz de la formación progresista, que también ha lanzado una advertencia. "Vamos a seguir hablando de todo lo que le incomoda (...) por mucho pedestal que le pongan no va poder borrar todo lo que le molesta", ha expresado Bergerot.

La presidenta madrileña ha vuelto a reiterar que en su opinión la oposición "retuerce el dolor de las víctimas" del coronavirus con este tipo de iniciativas. "No les preocupa cuántos fallecidos ha habido en España", ha subrayado Díaz Ayuso, que dirigiéndose a Más Madrid ha señalado que podrían colocar lonas con el número de personas que fallecieron en todo el país.

Gasto público, vivienda...

Más allá del choque por estas lonas, sobre las que está pendiente de decidir la Junta Electoral Provincial tras un recurso de Más Madrid, y del pedestal del Dos de Mayo, las preguntas a la presidenta también han dejado hueco para hablar de cuestiones como el gasto público, la vivienda, la situación de la juventud en la región, la economía...

Sobre la gestión del dinero público ha preguntado Vox. Rocío Monasterio ha planteado a la jefa del Ejecutivo que ha elevado el gasto, rompiendo una tendencia de "contención" que venía siendo tónica habitual de los diferentes gobiernos del PP que ha habido en la Comunidad de Madrid. "Lo único que tenía que hacer era mantener esa línea", le ha afeado Monasterio, que ha hablado de un gasto "descomunal" y ha vuelto a reivindicar que se ahorre con iniciativas como la reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid.

"El Gobierno de la Comunidad es el más austero y el más pequeño que se ha tenido nunca", se ha defendido Díaz Ayuso, "dedicamos más recursos a la Sanidad y a la Educación", ha agregado, para incidir en que "siempre" que tienen la posibilidad "baja" los impuestos y que la región tiene "la deuda más baja" de todas las comunidades de régimen común.

La presidenta regional se ha referido al paquete de alivio fiscal en materia de vivienda que se comenzó a tramitar este miércoles cuando el socialista Juan Lobato la ha acusado de no tener una política efectiva para los jóvenes de la región. "El 30% no encuentran empleo y el 80% no puede emanciparse", ha lamentado el portavoz, "los jóvenes no esperan nada de usted, desconectan", ha valorado. "No se informa de nada", ha salido al paso Díaz Ayuso, "hemos presentado nuevas oportunidades", ha señalado, para pasar a la carga contra Lobato. "Deja sus competencias porque le debe el escaño al señor Sánchez (...) Es usted más de lo mismo: sanchismo, puro y duro", ha zanjado.