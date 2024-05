La Zowi: "Si un pijo quiere ir de pobre en sus canciones, que lo haga"

Zowi es una pionera del trap español, además de otras muchas cosas.

Zoe Jeanneau Canto, nacida en París en 1993, es una cantante franco española completamente arraigada a Granada. Esta polifacética artista, que empezó en el negocio cuando la industria era en España una auténtica jungla para la música urbana, fue una de las primeras en muchas cosas.

Hija de artistas, Zoe comenzó en el trap con la canción Raxeta, un tema que acabó producido por Steve Lean - reconocido, años después, como uno de los mejores productores de la última década - y subido a plataformas bajo la firma de Pxxr Gvng.

Pxxr Gvng fue el grupo que trajo el trap a España, los primeros en crecer con el novedoso sonido anglosajón de por aquí, y junto a ellos, La Zowi comenzó a destacar por su característico sonido, sus barras sexualizadas - se sexualizaba solita, ningún hombre tenía que hablar por ella - y su característica estética, donde mezclaba ropa de mercadillo con prendas de reconocidas firmas internacionales.

Tras varios singles que la hicieron crecer rápidamente como artista y una mixtape, Ama de casa, que tuvo muy buena acogida, en 2020 publicaría su primer álbum, Élite, y en 2023 el segundo, Reina del Sur.

Ahora, una Zowi totalmente posicionada en la industria, y convertida en una referente para muchísimos jóvenes que bailan y disfrutan con su música, vuelve con Pussy Taste, un EP en el que continúa con su característico estilo vacilón y chulesco, pero donde da cierto espacio por primera vez a algunos temas mucho más emocionales e íntimos.

Sobre su nuevo trabajo, su relación con su hijo y su visión de la industria, Zoe charla con 20Minutos:

Acaba de sacar nuevo trabajo, Pussy Taste. ¿Está nerviosa por la crítica y, sobre todo, la recepción de sus fans? Sí, siempre que saco música estoy atenta a la recepción y la crítica, pero creo que estoy más ilusionada y contenta que nerviosa por la repercusión. La repercusión, mejor cuanto más funcione, pero tampoco es algo que me quite el sueño.

¿Qué es lo que espera en concreto de este nuevo trabajo? Que la gente lo goce. También que suene algún tema en las discotecas, pues en España sobre todo, cuesta un poco que el trap suene en los clubs, aunque hay un par de temas que creo que pueden funcionar en ese sentido. También quiero que la gente conozca una Zowi un poco más personal, siento que en un par de temas me he abierto más de lo habitual y he bajado el tono este de la chulería, que siempre voy con chulería y bien arriba (risas), pero hay canciones un poco más interiores, por así decirlo. Ah, y espero que también gocen del trabajo estético, que la verdad es que está muy bonito; la portada y el vinilo están muy chulos y creo que la gente puede disfrutarlos mucho.

Entrevista a La Zowi Jose Gonzalez Pérez

Dice que se abre un poco en este nuevo trabajo. ¿En qué sentido? Es verdad que mi manera de hacer música, mi vía de escape, es ponerme en los pies de un personaje inalcanzable, fuerte y duro, y es verdad que en algunos sentidos soy así, pero también tengo una parte más vulnerable, como todas las personas, y la he cogido para hablar más de mis amigas, mi familia y una parte de mi realidad que es mucho más humilde y reservada; más pura y más real. Hay una parte de mí que está más alejada de la industria y más cerca de la vida de cualquier persona.

Al final, Zowi es también un personaje que está interpretando, o al menos exagerando, pero que no es totalmente usted. Tras tantos años en la industria, ¿siente que hay cierta disociación? Que el personaje se come a la persona y no termina de saber quién es en cada momento. En mi caso, no. Porque no es que sean dos personas diferentes, siento que cada momento tiene su rol y su personaje, igual que hay veces que se pueden mezclar totalmente y no distinguirse. Pero no, no siento que tenga esto de que me coma el personaje. Cuando se ve a La Zowi en un momento más propio de Zoe, se ve que es la misma persona, pero que puede salir por un lado o por otro.

Y con toda esta imagen que se le asocia al trap, de ser un universo de joyas, vídeos y dinero, que no es precisamente verdad, ¿sientes que hay algo que te ancla al mundo real? Es que para mí el trap es algo muy underground, muy puro y muy de barrio. Es depende de cómo lo veamos. Creo que hay una realidad, que es mi realidad, de mi casa y mi hijo, que me saca un poco de mi trabajo y del mundo de los escenarios, pero realmente lo que es el trap lo asocio a la vida de barrio. Al menos, lo veo así. Es algo que siento muy ligado a la realidad.

Lleva mucho tiempo en este género, y los estilos también evolucionan; no es lo mismo el trap de ahora que el de hace cinco años. ¿Cómo ve que ha evolucionado su escena a nivel musical?Es verdad que hace cinco o seis años era algo totalmente nuevo que en España no se había escuchado, entonces ahora cada vez está más comercializado, por así decirlo. Cada vez es más fácil de escuchar y que te guste. Al final el trap viene de Estados Unidos, yo lo hago en español, y siento que el trap que yo hago es un poco trap de La Zowi, muy característico mío. Dentro, claro, de que en este EP he usado sonidos más comerciales o que se oyen más a menudo, pero al hacerlo yo o cualquier persona en España lo hace más particular.

Entrevista a La Zowi Jose Gonzalez Pérez

En Orgasm, uno de los singles del EP, dice que le gustan los chicos de barrio. ¿Hay mucho pijo disfrazado de lumpen en esta escena? Los hay. En todos lados los hay. Recuerdo una anécdota. Una vez estaba hablando con un chico, intentándole contar mi pasado y quién era yo, y él me respondía que era exactamente igual, y yo pensando en qué necesidad tendría de ser igual (risas). Lo primero es que nadie es igual que nadie; lo segundo, que claramente no venía de un contexto parecido al mío. Pero, mira, en verdad la música está para evadirte y para ser algo que no eres en tu día a día, porque para hacer lo mismo que haces siempre... La música está para expresarte, comunicarte y ser algo que en la realidad no se puede ser. Si un pijo quiere ir de pobre en sus canciones, pues que lo haga.

En una entrevista de hace algún tiempo en otro diario, le preguntaban por las majors (las grandes discográficas multinacionales) y respondía que no le interesaban, pero este nuevo trabajo suyo ha salido bajo una filial de Universal Music. ¿Ha cambiado de postura al respecto? Bueno, quería probar otros contextos que no he probado y evolucionar. Sobre todo, probar, pues de momento no me caso con nadie. Mientras me den libertad, pues bien. Me gusta trabajar con diferentes personas porque creo que cada una puede aportar algo diferente, y ya está. Vamos a ir viendo qué tal.

¿No es real entonces el mito de que si firmas con un gran monstruo discográfico, te vendes? No, no es real para nada. Todo depende del tipo de contrato que firmes, principalmente. Yo creo que los artistas tiene cada vez más poder. De hecho, esto del contrato 360 (que involucra a la discográfica en todas las facetas de la carrera del artista)... cada vez los mismos artistas van menos a ellos. Todo depende de cómo negocies tus cosas. Sí es que es verdad que según el contrato que tengas, y la cantidad de dinero que te den, te ves más obligado a ceñirte a ciertas cosas o no. Al final es como todo: si a ti te dejan un dinero, tienes que hacer lo posible para devolverlo. Te puedes ver más atado que con un contrato más libre.

Entrevista a La Zowi Jose Gonzalez Pérez

Me contaba gente de su equipo que está harta de que le pregunten cómo compagina la música con la maternidad. ¿Siente que sigue habiendo prejuicios todavía respecto a que una artista pueda llevar tranquilamente su carrera siendo madre? No tanto. Mi hijo tiene ocho años, entonces llevo siendo madre toda la vida (risas). No es que la gente tenga prejuicios, es que simplemente es una parte de mi vida que quiero proteger. Es lo que más quiero en el mundo, por eso quiero preservarlo en la intimidad, y no tanto por lo que puedan decir. Para mí, ser madre es igual que no serlo. Pero vamos, que serlo no puede ser más que algo positivo. No veo que sea algo con lo que juzgarme. Si es verdad que la música que hago simplemente no es para niños, ni siquiera para adolescentes (risas), pero también es verdad que hay muchos niños que no saben a qué se dedican sus padres porque no lo entienden, y no tienen por qué entenderlo. A mí me pasa un poco lo mismo. Son cosas que diferencio en mi vida y no quiero mezclar, todo el mundo hace cosas de adultos en las que no quiere meter a los niños.

¿Cómo se compone una canción de La Zowi? Pues a full en el estudio. Cada vez tengo menos tiempo de escribir fuera, y, además, soy una artista a la que le gusta escribir de forma muy espontánea. Algún día se me ocurre una frase o idea y me la apunto, pero normalmente llego al estudio, escucho las bases y me pongo a escribir las cosas. Soy bastante rápida. En cuestión de dos horas puedo hacer una maqueta.