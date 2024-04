Despejadas las elecciones vascas, ahora vamos a por las sistémicas (las catalanas) y, después, a por las europeas.

En las elecciones al Parlament del 12 de mayo, todo girará alrededor de un hombre: Carles Puigdemont. Y, cuando se dice todo, es todo. Tanto es así que es como si Pedro Sánchez se presentara a un examen para saber si puede continuar en la Moncloa o no. Así de claro.

Si Puigdemont puede gobernar y Sánchez, a través de Illa, se lo impide, el presidente del gobierno se verá obligado a convocar elecciones generales anticipadas, porque el expresidente de la Generalitat le va a retirar su apoyo.

Si, en función de los resultados, Illa pudiera reeditar el tripartito con ERC y los de Ada Colau, ¿qué aliciente tendría Puigdemont para continuar dando su apoyo a Sánchez con la ley de amnistía ya en el bolsillo?

Entonces, ¿quién debería ser el presidente de la Generalitat para que Sánchez aguantara en la Moncloa? Lo han adivinado, ¿verdad?

¿Aceptaría Puigdemont una solución al estilo vasco, es decir, que su formación votara a Illa y lo convirtiera en presidente de la Generalitat? No lo creo.

Más bien, podría pasar lo contrario, es decir, que Puigdemont obligara a Illa a votarlo a él, aunque no haya ganado las elecciones ni en votos ni en escaños. Evidentemente, estamos considerando un escenario que implica que los escaños del PSC más los de Junts sumaran, como mínimo, 68 diputados. Si no fuera así, no creo que ERC se prestara a esa operación. Anótese que lo que más desea Puigdemont es ganar a Junqueras.

Y si Junqueras y Puigdemont sumaran, ¿podrían volver a gobernar la Generalitat en coalición? La lógica te dice que sí, porque el objetivo de mantener presencia institucional se impondría a pesar de todas las fechorías que los de Puigdemont han hecho para conseguir que el gobierno de Aragonès no brillara. Pero en Cataluña, sobre todo en Cataluña, nada se puede dar por seguro.