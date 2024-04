Como el año empezó tan turbulento dentro de la familia real británica, con el anuncio del cáncer de Carlos III de Inglaterra, las vacaciones de la reina consorte Camila y, poco después con la operación abdominal de Kate Middleton, que derivó en su desaparición mediática —y, más tarde, también en su vídeo dando a conocer otro cáncer—, pasó un poco más desapercibido.

Sin embargo, Mike Tindall, esposo de Zara Tindall, prima del príncipe Guillermo de Inglaterra, hizo unas declaraciones por las que se ha tenido que disculpar con el heredero al trono, ya que no siempre das a conocer el apodo que tiene el futuro rey. Ni mucho menos si ese sobrenombre es una referencia a su poco aguante bebiendo alcohol.

Zara y Mike, quien fue un importante y conocido jugador británico de rugby, asistieron como invitados a un pódcast presentado por el que también fuese una estrella de la Rugby League, Rob Burrow. Y allí daba a conocer el mote de juventud que le pusieron al príncipe de Gales sus compañeros de rugby.

Como es un deporte en el que es de suma importancia el código de conducta y el tercer tiempo, en el que ambos equipos, finalizado el encuentro, se quedan para charlar, beber y comer juntos, los compañeros de Guillermo se dieron cuenta de que no era precisamente alguien que tuviese mucha resistencia a la bebida.

"One Pint Willy", le apodaron, que viene a significar "Guille el de una única cerveza" o "Guille, el una y no más". Mike Tindall estaba hablando sobre apodos de antiguos compañeros cuando el presentador le preguntó por alguno de dentro de La Firma y él no dudó en contarlo.

"Pues uno para el Príncipe de Gales, a quien se le conoce como 'One Pint Willy'. Yo lo conozco así porque no es el mejor bebedor, y estaba en un deporte en el que es importante el aspecto social y se beben un par de cervezas con bastante frecuencia", contaba Mike, a quien inmediatamente reprendió su esposa entre risas: "Dios mío. Ahora sí que estás en problemas".

Sin embargo, el propio Burrow ha explicado en otro capítulo de su pódcast que ha conocido este mismo año al príncipe Guillermo debido a un evento en el que le rendían homenaje a él y su compañero de equipo Kevin Sinfield por su trabajo a la hora de recaudar fondos y concienciar sobre las enfermedades neuromotoras.

Y en ese encuentro, el príncipe Guillermo le respondió a Burrow sobre la anécdota y cómo se la tomó. El conductor del programa ha afirmado que el futuro rey le dijo entre bromas que fue él "quien le sacó el tema de los apodos" y que no escurriese el bulto y señalase a Mike Tindall porque este le había pedido perdón.

"Él se disculpó conmigo por decir esas cosas. Cuando lo vi, le dije: 'Mike, si dices que no vas a contar tus propios apodos no puedes luego dar a conocer el mío, que no es justo", explicó Burrow que le había dicho el príncipe de Gales, quien añadió que está convencido de que es alguien "muy amable con Mike" y que se llevan fenomenal.