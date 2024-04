Tu horóscopo diario: domingo 14 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 14 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Un amigo a quien tienes en gran estima te va a decepcionar de un modo u otro, quizás necesites o esperes algo de él que no va a proporcionarte. Puede ser un día algo difícil para ti en el terreno personal, pues la realidad se impondrá sobre tus elevados sueños e ideales, pero conocerás a esa persona como realmente es.

Tauro

Este puede ser un día emocionalmente difícil, en el que tendrás cierta propensión hacia la tristeza o la nostalgia, incluso si no hay razones de peso para ello. Tendencia a rememorar el pasado y, en muchos momentos, tendrás sentimiento de culpa por todas aquellas cosas que no has hecho bien y te han traído infortunio.

Géminis

Posibilidad de algún romance inesperado o un reencuentro con alguien a quien quisiste mucho en el pasado. Este día te va a traer excelentes perspectivas que te sorprenderán, relacionadas con los asuntos del corazón. Va a ser un momento ideal para salir y desplegar de forma plena tu gran capacidad para relacionarte.

Cáncer

No permitas que pequeñas cosas sin importancia te causen gran enfado y disgusto, e incluso te estropeen el día, porque hoy te vas a encontrar muchas piedrecitas de este tipo. Es un día que será bueno en general, pero al mismo tiempo también tendrá muchas pequeñas circunstancias que te incomodarán o fastidiarán.

Leo

Hoy tienes la intención de poder relajarte y disfrutar de un verdadero día de paz y descanso, pero debes tener muy presente que, según indican los planetas, nada de esto va a suceder, sino seguramente todo lo contrario, aunque esto no significa que vayas a tener un día infortunado, solo que muy distinto a lo esperado.

Virgo

Hoy tendrás uno de esos momentos, que son la minoría, en los que te muestras ese lado humano y generoso que solo sacas de verdad cuando te sientes bien y estás junto a tus seres más queridos. La vida te concederá un respiro en medio de tanta lucha y un constante trabajo. Por una u otra razón hoy te espera un día feliz.

Libra

Afortunadamente, hoy te espera uno de esos días que va de peor a mejor, que comenzará con abundantes agobios y problemas en todos los ámbitos, aunque ninguno grave, pero que según vaya avanzando te irá mostrando su mejor cara hasta terminar mucho más felizmente. Deja que el destino te vaya recolocando las piezas.

Escorpio

Relájate y disfruta del día, no permitas que las tensiones te alejen de una paz y descanso que mereces. Los astros están de tu parte y aunque surjan problemas, no dudes de que se arreglarán más temprano que tarde. No trates de ir más deprisa que tu destino, todo lo que deseas llegará cuando sea el momento más óptimo.

Sagitario

Hoy vas a tener uno de esos días en los que quieres hacer muchas cosas a la vez, aunque al final podrías terminar no haciendo ninguna. Estarás más inestable o disperso que de costumbre, y los nervios te llevarán a querer abarcar demasiado. Aunque lo peor de todo es que hay riesgo de que tengas tensiones con seres queridos.

Capricornio

El día te va a traer una alegría tan grande como inesperada, y que modificará en positivo todo lo que tenías pensado hacer, o le dará mucho más sentido a un día que parecía, en principio, indudablemente monótono y aburrido. También va a ser un día ideal para viajar y tomar contacto, de un modo u otro, con la naturaleza.

Acuario

La suerte te está dando un poquito la espalda en estos últimos días, y es muy probable que hoy aún continúe un poco en ti esa tendencia a avanzar en sentido contrario al que realmente te interesaría, aunque no sea el que te gusta. Pero debes plegarte un poco a la realidad y verás como pronto esa tendencia cambiará a tu favor.

Piscis

El destino suele intercalarte, habitualmente, momentos de gran suerte, ayuda y protección, junto con otros mucho más duros y con abundante sufrimiento. Pero hoy vas a tener suerte y te espera un día feliz, especialmente en tu vida íntima, ya sea con tu pareja, familia o amigos más íntimos. Sueños realizados e inesperados.