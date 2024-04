Tu horóscopo diario: miércoles 3 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 3 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este será un día de gran actividad y bien dispuesto para el trabajo, los asuntos materiales y sociales. Incluso te mostrarás más cordial y mejor dispuesto para los contactos y relaciones sociales de lo que suele ser habitual en ti. Bueno para las uniones o, en su caso, para conseguir de otras personas lo que necesites de ellas.

Tauro

Hoy debes tener mucha prudencia y cautela si tienes que hacer algún negocio, una inversión o cualquier otra operación que se relacione con el dinero. Neptuno se hallará muy poderoso y eso aumentará tu intuición, pero también el riesgo de que puedas equivocarte o incluso de que te pudieran engañar, ve con pies de plomo.

Géminis

Los astros se hallarán en posiciones altamente favorables para ti, de manera que hoy puedes tener un día tan favorable como inspirado, tanto en los asuntos de trabajo como en las relaciones íntimas. La influencia de Neptuno potenciará tus habilidades naturales para relacionarte, y que los demás hagan aquello que deseas.

Cáncer

Hoy es el típico día que te agobiarás y verás como si fueran un mundo las tareas que tienes que realizar o los problemas que te toca resolver, sin embargo, al igual que también te acaba sucediendo siempre, al final todo se resolverá muy bien y lamentarás haberte estresado o preocupado tanto. Lo cierto es que será un buen día.

Leo

Te esperan decepciones de personas en quienes confiabas, sobre todo en el trabajo. Descubrirás cosas que no te van a gustar y verás como aquel que creíste que era el mejor, y el más digno de confianza, era en realidad el más falso de todos. Será un día triste para ti, pero también afortunado, te alejarás una manzana podrida.

Virgo

Este es un día favorable a los éxitos y realizaciones en el trabajo, especialmente de algún asunto que revista una importancia especial para ti, o algo en lo que llevas trabajando y esforzándote durante bastante tiempo. Te encuentras en un momento de recoger lo que has ido sembrando, incluso de ascensos o reconocimientos.

Libra

No esperes que los demás sean justos contigo y te reconozcan tus méritos, o, en su caso, que lo hagan cuando tú realmente lo necesites con mayor intensidad. En muchos casos, como te va a suceder hoy, te sacrificas y lo das todo por tus compañeros de trabajo o por tus amigos, y luego son ellos quienes se atribuyen los méritos.

Escorpio

Hoy el día te traerá importantes sorpresas relacionadas con el trabajo u otros asuntos materiales o sociales. Por fortuna, van a ser sorpresas para bien, incluso aunque no siempre te lo parezcan. Alguien llegará de forma inesperada para ofrecerte algo de gran trascendencia, tal vez esa oportunidad que siempre habías esperado.

Sagitario

Éxitos conseguidos de forma diplomática o mediante acuerdo y negociación, nunca por la fuerza o por imposición, solo de esa manera podrás resolver alguna situación especialmente difícil o complicada relacionada con el trabajo o un asunto financiero. No es momento de hacer demostraciones de fuerza, o no te saldrá bien.

Capricornio

Aleja de ti el pesimismo, los temores o las suspicacias, ya que hoy será un día en el que te vas a sentir muy predispuesto a este tipo de cosas, cuando en realidad en este momento los astros están a favor tuyo y los problemas tienden a resolverse siempre con éxito, por muy complicados que puedan llegar a ser. Todo está bien.

Acuario

Hoy no te conviene correr grandes riesgos, y mucho menos todavía fiarte de tu intuición. Neptuno potenciará, efectivamente, tu intuición y también tu fantasía, y podrías cometer una gran equivocación. No debes emprender nada importante si no estás completamente seguro de ir por el camino correcto. Debes ser más frío.

Piscis

Hoy Neptuno, tu planeta regente, se hallará dominante y exaltará tu sensibilidad, intuición y fantasía. Pero también conviene que te guardes mucho las espaldas, porque te amenazarán traiciones, engaños o maledicencias. Al final no podrán contigo y saldrás adelante con éxito, pero todo eso te haría pasar muy malos ratos.