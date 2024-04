Sabrina Carpenter se convierte en la nueva imagen de la firma de Kim Kardashian

En apenas unas horas no solo se volvía viral sino que ha recibicod más de dos millones y medio de likes en su Instagram. Es decir, que Kim Kardashian ha cumplido su objetivo: si lo que quería era que su empresa de moda, Skims, llegase a un público más joven, haber elegido a Sabrina Carpenter ha supuesto un rotundo éxito.

La cantante y actriz de 24 años, famosa por canciones como Feathers o Santa doesn't know you like I do o Nonsense, es la cara visible y rotundamente protagonista de la nueva campaña de lencería sexy que ha lanzado la firma este pasado lunes para la temporada primaveral y que consta de una única sesión de fotografías picantes que han entusiasmado a sus seguidores.

Las redes, nada más ver las primeras imágenes de la exestrella de Disney Channel —salía en la serie iRiley y el mundo siendo apenas una adolescente— vestida con varias prendas de lencería de encaje y medias hasta los muslos, no han dudado en alabar su belleza "etérea" y que roza "la perfección".

De hecho, su propio novio, el actor irlandés Barry Keoghan, nominado al Oscar por Almas en pena de Inisherin y famoso porEternals, Saltburn o The Batman, no ha podido resistirse a comentar su publicación con un emoticono de fuego, otro de una cara con mucho calor y las palabras "emoji de barbie", probablemente por ver a su novia en un corsé de color rosa.

En estos momentos, Carpenter, que está realizando junto a Taylor Swift su The Eras Tour dado que es su telonera en prácticamente todos los conciertos, se prepara así para hacer su debut en el festival de Coachella este mismo abril.

Esta no es la primera ocasión que Kim Kardashian vuelve su vista hacia artistas, tanto emergentes como consagrados, para que sean la cara de alguna campaña de su marca. Solo este mismo 2024 ya han sido protagonistas de algunas de ellas los cantantes Usher y Lana Del Rey o la podcaster Alex Cooper, así como también lo han sido SZA, Ice Spice, Becky G o Brooke Shields.