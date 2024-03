Enrique Iglesias anuncia que no sacará más álbumes: "Seguiré haciendo música pero no con la obligación de empaquetarla"

Enrique Iglesias (Madrid, 1975) ya no va a hacer más álbumes, pero seguirá haciendo sencillos y conciertos, según dijo en una entrevista con EFE en la que aseguró que se despide así de su carrera discográfica con la salida este viernes de su "último disco", Final Vol.2.

"El mundo de la música ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que la concebíamos antes", indicó el español, que en 30 años se ha convertido en el artista con más números uno de en la música latina.

Por eso decidió que las 10 canciones de este álbum bilingüe (español e inglés) serán las últimas que entrega como colección. Tres de ellas, Así es la vida con la argentina María Becerra, que acumuló 70 millones de reproducciones en dos meses, Fría con Yotuel, y Space In My Heart, con Miranda Lambert, ya habían salido al mercado.

Hay dos colaboraciones más, Te lloré un río, una cumbia pop con la artista mexicana Belinda, y La Botella, con el rey del dembow dominicano, El Alfa.

El álbum cierra la última etapa de Enrique como un artista tradicional, que la comenzó con Final Vol.1 en 2020 y que le dio éxitos como Duele el corazón, con Wisin, y El perdón, con Nicky Jam.

"Para mí hacer música es una cuestión de energías y siempre he buscado trabajar con gente a la que admiro y con quien siento que puedo crear libremente", indicó al hablar de los artistas que le acompañan en esta despedida discográfica.

Enrique Iglesias y Yotuel en el videclip de 'Fría' Youtube

"Ese es el caso de María (Becerra), a quien considero una gran artista, y de Belinda, cuya carrera he seguido desde hace años. Eso sin hablar de una gigante del country como Miranda Lambert, Yotuel, y El Alfa", detalla Enrique (Madrid, 1975).

Además, el disco incluye seis temas que Enrique canta en solitario, Love and Pain, Me voy acostumbrando, Como yo y Be Together.

Final Vol.2 es el décimo segundo álbum de estudio de su carrera y el quinto bilingüe. El artista español fue uno de los primeros en combinar ambos idiomas en su música y en sus producciones discográficas, además de tener la primera canción exitosa de reguepop: Bailando, que cumple 10 años este abril.

Aunque aseguró repetidamente que se trata de su último disco, Enrique rechazó que se esté retirando. "No, para nada", aseguró.

El cantante no detalló el acuerdo con Sony Music Latin, su casa discográfica, pero su plan es seguir sacando música, "sólo que no con la obligación de empaquetarlas en un disco. ¡Me encanta componer! De hecho estoy en el estudio a diario escribiendo y grabando nuevas canciones", indicó.

Subrayó que su decisión de no sacar más álbumes tampoco quiere decir que deje las presentaciones en persona. Es algo que no tiene ni contemplado a mediano o largo plazo.

"Poder compartir un rato con mis fans y verlos cantar junto a mí es muy especial. Siempre busco dar el mejor show a mis fans, es algo que me da mucha alegría", manifestó.

Desde que tiene hijos (los mellizos Lucy y Nicholas, de 6 años, y Mary, de 4) estar en casa es "un regalo", aunque su alma artística le reclama el escenario.

El artista acaba de terminar la última etapa de su gira Trilogy Tour con Ricky Martín y Pitbull, y ya tiene dos conciertos para el 26 y 27 de abril en México, en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, y en la Feria de Puebla, en la ciudad de Xicotepec de Juárez, respectivamente.