Cepsa ofrecerá este jueves descuentos de hasta 10 céntimos por litro para llenar el deposito antes de Semana Santa

Cepsa celebra este 21 de marzo su segunda edición del 'jueves loco', el cual se celebra una vez al mes desde febrero de este año. En esta ocasión, la compañía ha querido ayudar a los miembros de fidelización Cepsa Gow a llenar el depósito antes de Semana Santa con descuentos de hasta 10 céntimos por litro repostado.

Sin embargo, esta no será la única ventaja que tendrán los clientes de Cepsa, pues por cada transacción que realicen, ya sea de repostaje (gasolina y diesel Star, gasolina y diesel Óptima, GLP, y AdBlue), recarga eléctrica, compras en tienda, o lavados, acumularán el doble de saldo en su cuenta de Cepsa Gow, aplicable en su próxima visita a sus estaciones de servicio.

Por cada repostaje que se haga durante este jueves se acumularán 10 céntimos por litro, por cada recarga, 4 céntimos por kilovatio, en tienda un 10% y, en lavados, otros 10 céntimos.

Por ejemplo, si un cliente reposta 50 litros de gasolina durante el ‘Jueves Loco’, acumula 5 euros de saldo en su cuenta de Cepsa Gow. Este beneficio estará disponible en cualquier estación de servicio de Cepsa en España. El saldo adicional será acumulado automáticamente en sus cuentas tras realizar cualquier transacción válida durante el ‘Jueves Loco’, y podrán gastarlo en su próximo repostaje, recarga eléctrica, lavado o en su próxima visita a la tienda.

La promoción no es compatible con la compra de productos de tienda que no otorguen saldo, tales como los productos de precio regulado, butano, prensa, tabaco, loterías, contenidos digitales, recargas y tarjetas de telefonía móvil, lubricantes y productos de ayuda a la automoción que no sean de marca Cepsa.

Para formar parte de Cepsa Grow y poder beneficiarte de estas ventajas cada mes, solo tendrás que abrir la página web de la compañía y rellenar un formulario con tus datos.

Formar parte de Cepsa , no solo ofrece ahorros significativos en combustible, tienda, lavados y recarga eléctrica, sino que, al realizar compras en comercios habituales, como Ikea, Amazon o Booking, se puede conseguir hasta un 10% de saldo para gastar en estaciones de servicio Cepsa.