Lluvia de críticas a Kim Kardashian por bromear sobre "encontrar a Kate Middleton"

Los seguidores de la crisis de la familia real británica en el caso de la desaparición mediática de Kate Middleton después de su operación gástrica y el escándalo de la fotografía retocada por el Día de la Madre anglosajón han descubierto este fin de semana que tienen una aliada inesperada en la búsqueda de la princesa de Gales y futura reina de Inglaterra: Kim Kardashian.

La empresaria y socialité de 43 años bromeaba a través de su Instagram en una de sus más recientes publicaciones para mostrar su último look, unos pantalones de campana negros hechos de cuero y adornos y una camiseta del Up In Smoke Tour que reunió en el año 2000 a algunos de los mejores raperos de la época: Dr. Dre, Snoop Dog, Ice Cube, Eminem, Proof o MC Ren, entre otros.

"De camino a encontrar a Kate", decía el caption del carrusel de fotografías, lo cual ha dividido a sus más de 364 millones de followers entre los que están a favor de la broma y los que se han mostrado radicalmente en contra, tratándola de irrespetuosa y de utilizar "el peor de los troleos".

"No hay nada como una celebrity que en teoría detesta los rumores difundiendo los de otros", escribió un fan crítico, mientras que otro le señaló que hay quien solo quiere ver la paja en el ojo ajeno: "No como esa gente de tu familia que se ha escondido (con razón) durante sus embarazos o por otras razones médicas... Este pie de foto no eres tú".

Otros directamente han defendido que la figura pública de la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra tiene más sentido que la suya: "Kate es un icono, porque ella no necesita ir contándolo todo sobre su vida a diferencia de ti. Su silencio ha demostrado que era más poderosa que todas las estrellas estadounidenses juntas".

"Cachondearse de una mujer que ha sufrido un problema médico es caer muy bajo", ha agredado otra usuaria, mientras que otro fan advertía de que ese comentario "no va a envejecer bien".

Por otro lado, ha habido quienes la han apoyado o han bromeado con la fundadora de Skims, pidiéndole que cuando la encuentre "avise de si está bien" o que esa frase "solo va a provocar más drama". Además, también ha participado en la conversación su hermana Khloé Kardashian, quien ha comentado: "Y yo en mi camino para descubrir cómo has llegado tan alto".