Trump elogiaba a Hitler en privado, según un exjefe de gabinete de EE UU

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) cree que el dictador alemán Adolf Hitler hizo "cosas buenas" por su país y que el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán es "fantástico", ha dicho este martes el periodista de CNN Jim Sciutto, que incluye las declaraciones en su libro recién publicado The Return of Great Powers.

El autor ha confirmado en la web del medio que el general retirado John Kelly le filtró esos comentarios. Kelly fue jefe de gabinete de Trump entre julio de 2017 y enero de 2019.

"Él dijo: 'Pero Hitler hizo algunas cosas buenas'. Yo dije: '¿Qué?' Y él dijo: 'Bueno, reconstruyó la economía'. Pero, ¿Qué hizo con esa economía reconstruida? La volvió contra su propio pueblo y contra el mundo. Y le dije: 'Señor, nunca se puede decir nada bueno sobre ese tipo'. Nada'", relató Kelly.

La admiración del mandatario no se limita a Hitler. Según el que fuera su mano derecha, Trump alabó la lealtad de sus oficiales hacia él.

De Orbán, con quien se ha reunido recientemente en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), considera además que "no hay mejor líder o más listo": "Es el jefe, un gran líder, un fantástico líder. Lo respetan en Europa y en el mundo", habría dicho.

Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, no quiso comentar las declaraciones, pero en su respuesta al periodista recomendó a Kelly buscar ayuda profesional "porque su odio está consumiendo su vida vacía".

Quien sí se ha pronunciado es la campaña del presidente demócrata, Joe Biden, y de la vicepresidenta, Kamala Harris.

"La información de hoy confirma que Trump ignora el Holocausto y los cientos de miles de vidas estadounidenses perdidas en la Segunda Guerra Mundial para elogiar a uno de los dictadores más notorios de la historia. Esto no es liderazgo: es una traición a nuestros valores", dijo en un comunicado.

Para una de sus portavoces, Sarafina Chitika, esos elogios a Hitler son "vergonzosos, pero no sorprenden en absoluto".

"Vienen de un hombre que ha repetido en numerosas ocasiones la retórica nazi durante la campaña electoral, ha llamado 'alimañas' a sus oponentes políticos y ha llenado de elogios a dictadores y 'líderes' autoritarios como Vladimir Putin, Orbán y Kim Jong Un, entre otros. Cuando habla como un dictador, elogia a dictadores y dice que quiere ser un dictador, probablemente deberíamos creerle", concluyó Chitika.