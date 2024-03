Nikki Haley se retira de las primarias tras su estrepitoso 'Supermartes' y deja vía libre para otro enfrentamiento entre Biden y Trump

"Le deseo lo mejor a cualquiera que sea presidente de EEUU". Así se ha despedido este miércoles de las primarias la candidata republicana Nikki Haley tras perder la batalla contra el expresidente Donald Trump, al que no ha querido ofrecer su apoyo.

La exgobernadora de Carolina del Sur, que este 'Supermartes' solo consiguió 43 delegados frente a los 764 del expresidente, ha decidido poner fin a sus aspiraciones presidenciales con un mensaje claro: "Quería dar voz a los estadounidenses y lo he hecho. No me arrepiento".

Desde Daniel Island, Haley, que ha asumido que, "con toda probabilidad" Trump será el candidato republicano, no ha dudado en lanzar un mensaje al expresidente con respecto a sus seguidores: "Nuestro país es demasiado precioso para dejar que nuestras diferencias nos dividan. De él depende ganarse los votos de aquellos que dentro y fuera de nuestro partido no le han apoyado".

Elecciones del supermartes Henar de Pedro

Pero la seguridad de Trump en sí mismo no tiene límites; tampoco las críticas que ha lanzado hacia su hasta ahora contrincante, a la que no ha dudado en acusar de haber sido financiada por el Partido Demócrata. "Nikki Haley fue aplastada anoche, a pesar de que los demócratas, por razones desconocidas, pueden votar en Vermont y en otras primarias republicanas", ha espetado este miércoles mientras Haley decía adiós a sus seguidores. "Gran parte de su dinero ha salido de los demócratas radicales de izquierda, al igual que muchos de sus votantes, casi el 50%, según las encuestas", ha agregado el exmandatario.

Sitio para todos

A Trump tampoco le han faltado dardos contra el que, previsiblemente, será su contrincante en las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden. "Biden es el enemigo, está destruyendo nuestro país", ha señalado, en una suerte de desafío para una batalla que ya está preparada.

Biden, que este 'Supermartes' alertó de que un nuevo mandato del empresario traería "caos, división y oscuridad", tampoco ha querido dejar pasar la ocasión de pedir el apoyo de los seguidores de Haley. "Trump dejó claro que no quiere el apoyo de los votantes de Nikki Haley. Quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña", ha sentenciado.

En este sentido, ha apelado a la importancia de las próximas elecciones presidenciales. "Todos sabemos que esta no es una elección cualquiera. Sé que los demócratas, los republicanos y los independientes no están de acuerdo en muchos temas y tienen convicciones sólidas. Eso es bueno. Eso es lo que representa el país. Pero también sé esto: lo que une a demócratas, republicanos e independientes es el amor por Estados Unidos", ha dicho.

A renglón seguido, el presidente ha aplaudido a Haley por criticar a Trump durante la campaña y ha apuntado que está "dispuesta a decir la verdad" sobre él, a la vez que ha alabado "su valentía".

A última hora de este miércoles, además, su rival, el congresista Dean Phillips, ha anunciado en sus redes sociales que dejaba la carrera a la Casa Blanca y que apoyará a Biden. "Está claro que esa alternativa no soy yo y está claro que Joe Biden es nuestro candidato y nuestra oportunidad de demostrar qué tipo de país es y pretende ser Estados Unidos", ha aseverado.

Los republicanos, con Trump

Desde las filas republicanas, por su parte, no han dudado en alinearse con Trump tras el estrepitoso batacazo de Haley. El único partidario republicano de la excandidata en la Cámara de Representantes, Ralph Norman, ha instado a la republicana a ayudar a unir al partido y ha anunciado que pedirá lo mismo a Trump. "Es hora de unirnos. Apoyaré al presidente Trump al 100%. Tenemos un país que salvar", ha señalado.

No ha sido el único. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, que llevaba tres años sin hablarse con Trump tras un cruce de reproches por el asalto de una turba de radicales al Capitolio el 6 de enero de 2021, ha afirmado que "ahora que está completamente claro" que Trump será el candidato "no debería sorprender que, como nominado, tenga mi apoyo".

Con las nominaciones despejadas y con una precampaña que ya parece haber arrancado, solo parece haber un horizonte para los próximos comicios del 5 de noviembre: Biden vs Trump.