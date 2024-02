Bruselas propondrá compras conjuntas de material militar siguiendo el modelo de las vacunas del Covid

"Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos". Con estas palabras ha avisado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre lo que puede venir, y por eso Bruselas va a proponer que se den compras comunes entre todos los Estados miembros de material militar. El modelo a seguir sería el empleado para adquirir las vacunas contra la Covid. La líder alemana lo ha anunciado durante un debate sobre seguridad y defensa ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Con la pandemia y también con la adquisición conjunta de energía para reducir la dependencia de Rusia la UE rompió una serie de tabúes, igual que con el fondo de recuperación, para el cual se emitió por primera vez deuda común. Von der Leyen se agarra a esos precedentes: "Igual que hicimos con las vacunas o con el gas natural. Esto nos ayudará a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad", sostuvo ante los eurodiputados, añadiendo que se tratará de "una prioridad" para el corto y el medio plazo.

"Gastar más, gastar mejor, gastar europeo", sostuvo la alemana, con una especie de lema que también es un mensaje para reforzar la autonomía estratégica frente a Estados Unidos, pues hasta ahora el paraguas general ha sido la OTAN. Esto sería, además, "una señal fuerte para la industria" europea; esta se encuentra en un proceso de relanzamiento y será una de las prioridades de la próxima legislatura. "Nos centraremos en la innovación para garantizar que Europa tenga esa ventaja en las nuevas tecnologías que vemos desplegarse por todo el mundo en diferentes conflictos", concluyó.

Von der Leyen avisó de que es el momento de que la Defensa europea "despierte" ante los desafíos globales, sobre todo con la invasión rusa de Ucrania. Por eso el bloque tiene que lanzar "la próxima generación de capacidades operativas ganadoras de batallas" y garantizarse suficiente material armamentístico y superioridad tecnológica. "Eso significa turboalimentar nuestra capacidad industrial de defensa en los próximos cinco años", explicó la jefa del Ejecutivo comunitario.

"Hago un llamamiento a los Estados miembros a que respalden esta propuesta. La industria de defensa en Europa necesita acceso al capital. Me gustaría animar a nuestros prestamistas públicos y privados a que apoyen a nuestra industria de defensa y, en particular, a las pymes", sostuvo sobre la propuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para destinar inversiones precisamente al sector militar.