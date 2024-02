Tu horóscopo diario: miércoles 28 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 28 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A diferencia del día anterior, hoy las cosas se te podrían complicar bastante más y te espera un día duro y agotador debido a problemas o conflictos relacionados con el trabajo y los asuntos materiales. Por otro lado, también hoy vas a tener una actitud general más negativa o más crítica. Intenta tomar las cosas con calma.

Tauro

Ya sea en el trabajo o la vida íntima, hoy te vas a sentir injustamente tratado o te dará la impresión de que tus sacrificios o tus méritos no son reconocidos como consideras justo. No obstante, nos hallamos bajo el dominio de Saturno y estas sensaciones podrían no ser reales o solo algo pasajero. No debes darle importancia.

Géminis

La influencia de Saturno, que es pasajera, pero hoy llegará a su mayor intensidad, va a tener el efecto de sacarte de tus sueños y fantasías para ponerte en la realidad y hacer que no tengas más remedio que ocuparte de asuntos mucho más concretos. No se trata de algo malo, incluso lo contrario, pero no te resultará agradable.

Cáncer

Solo desde el mundo real y concreto, y mediante el trabajo, esfuerzos y sacrificios, podrás llegar a ver tus grandes ilusiones y sueños transformados en realidad. Esto es algo que la poderosa influencia de Saturno, dominante en estos días, hará que veas con claridad. Es una influencia muy buena para ti, aunque no te lo parecerá.

Leo

Tienes una habilidad grandísima para hacer de tripas corazón y para transformar la adversidad en un futuro triunfo. Hoy vas a jugar con el destino hasta convertir una situación de gran dificultad o complicación, en otra de color mucho más favorable. Saturno te pondrá piedras en el camino y tú las transformarás en diamantes.

Virgo

Triunfos o reconocimientos profesionales o financieros logrados mediante grandes esfuerzos. La influencia de Saturno no va a ser adversa para ti, sino más bien al contrario, porque hará que recojas los frutos que has ido cosechando mediante semanas o meses de sacrificios. Pero ten precaución con los enemigos que no dan la cara.

Libra

Ten cuidado y estate muy atento porque en estos momentos otros te podrían arrebatar los méritos e incluso la autoría de todo lo que has conseguido. Te rondan peligros a tu alrededor, pero solo serán graves si tú no haces nada o miras para otro lado. Además, tú eres más listo o hábil que aquellos que quieren arrebatarte lo tuyo.

Escorpio

Vas a recibir ayuda en momentos difíciles o de gran desolación. Alguien providencial te sacará de una situación desesperada, y entonces recordarás que meses atrás también tú hiciste lo mismo con otra persona. Ahora la influencia de Saturno viene a traerte todo lo que has sembrado, y en este caso a devolverte el bien que hiciste.

Sagitario

Tu gran optimismo y la suerte que siempre te acompaña te ayudará a transformar una situación o un momento de notables dificultades y preocupaciones en otro mucho más positivo, porque tú siempre consideras las pruebas y adversidades, no como una cosa mala, sino todo lo contrario, como oportunidades que te hacen crecer.

Capricornio

Tal como señalábamos ayer, Saturno es tu planeta regente, y el que en estos momentos domine sobre el cielo, a ti te otorgará también una mayor influencia, o incluso suerte, sobre tu entorno, sobre todo en los asuntos relacionados con el trabajo y las finanzas. Cuídate un poco más la salud, riesgo de alguna enfermedad pasajera.

Acuario

Peligros en relación con el dinero y los gastos, o también riesgo de que no llegue algo que necesitas y estabas esperando estos días. No es un buen momento para actuar de forma alocada o temeraria con respecto al dinero y los bienes, sino que deberías hacer todo lo contrario. De todos modos, esta crisis tendrá un carácter pasajero.

Piscis

El amor es una de las cosas más importantes para ti, y en estos momentos el destino pondrá a prueba tanto tus sentimientos como a la persona que amas. Los dos vais a atravesar una situación difícil, pero si la relación es profunda saldrá de ella aún más fortalecida, mientras que si sucede lo contrario todo podría venirse abajo.