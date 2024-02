Collboni visita la décima edición de la feria 4YFN y el estand de Barcelona Activa en la segunda jornada del Mobile

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado este martes la décima edición de la feria de 'startups' 4 Years From Now (4YFN) en el Mobile World Congress que se celebra estos días en la Fira Gran Via de Hospitalet de Llobregat.

Durante su visita, Collboni ha estado en el estand de Barcelona Activa, que acompaña empresas como VRAIn, que incorpora tecnología avanzada como realidad virtual y IA al sistema sanitario y Edge Farming, que implementa Micro Granjas IoT con sensores y cámaras para monitorear la reproducción y crecimiento de grillos en un contenedor marítimo.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, y la concejal de Promoción Económica, Raquel Gil, también han visitado varias propuestas de la 4YFN, en la que una veintena de 'startups' de Barcelona Activa han participado en el Pitch de empresas con representantes de varias gestoras y fondos de capital riesgo.