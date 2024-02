Hamás estudia la propuesta para un alto el fuego de 40 días en Gaza e intercambiar 40 rehenes israelíes por 400 presos palestinos

El grupo islamista palestino Hamás estudia una propuesta para dar luz verde a una tregua en la Franja de Gaza, en la que habría un alto el fuego de 40 días, así como el intercambio de un rehén por cuarenta presos palestinos hasta completar una tanda de 40 cautivos israelíes y 400 reos palestinos en cárceles del Estado judío, informaron este martes a EFE fuentes próximas a las negociaciones.

El anuncio del contenido del borrador de la tregua llega mientras el grupo palestino sigue negociando en Doha (Catar) con los mediadores del conflicto para ultimar los diferentes puntos espinosos que aún restan para poder anunciar un alto el fuego que se espera que se declare, según Estados Unidos, en los próximos días.

La idea es que se dé antes del inicio del mes sagrado islámico de ramadán, que se prevé que comience el próximo 11 de marzo.

Según fuentes palestinas del grupo en Egipto -país mediador-, que pidieron el anonimato, la propuesta incluye la liberación de todas las mujeres, hombres mayores de 50 años y niños israelíes menores de 19 años en manos de Hamás, así como enfermos, lo que en total serían 40 rehenes.

Por la parte israelí, se excarcelará a 400 presos palestinos y no volverá a arrestarlos, según la fuente, que añadió que durante este alto el fuego se permitirá "la vuelta gradual de los civiles desplazados al norte de Gaza con excepción de los hombres en edad de servicio militar".

Siempre de acuerdo a la fuente, dado que Hamás no lo ha anunciado oficialmente hasta el momento, en el borrador se incluye la reparación de los hospitales, las panaderías en Gaza y también se permitirá la entrada a diario de 500 camiones con ayuda humanitaria.

Igualmente, se indicó que la propuesta que surgió de los recientes diálogos en París es "estadounidense" y su fin es "dar al primer ministro israelí más tiempo para preparar un nuevo ataque", en alusión a la posible ofensiva contra la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur del enclave palestino y fronteriza con Egipto.

Catar se mantiene "optimista"

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró este martes que hasta el momento no hay ninguna "evolución" en las negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, aunque se mostró optimista sobre que se pueda alcanzar durante esta semana. "Respecto a los esfuerzos de mediación, las reuniones y los acontecimientos sobre los que hablaron recientemente los medios de comunicación, no tenemos nada en concreto que anunciar hoy [por este martes]. Sin duda, seguimos optimistas como resultado de esta mediación a la luz de la continuidad de las conversaciones y el intercambio de ideas, pero actualmente no hay ninguna evolución que anunciar", afirmó el portavoz en su comparecencia semanal en Doha.

Al Ansari afirmó que no puede comentar nada sobre lo que dijo este lunes en Nueva York el presidente estadounidense, Joe Biden, de que espera que el próximo lunes se alcance un acuerdo de alto el fuego. "No se puede comentar ahora la marcha de las negociaciones", insistió el catarí, quien señaló que es "doloroso" que la ayuda humanitaria sea una parte de las mismas, ya que la situación que se vive en el enclave palestino es una "violación del derecho y normas internacionales".

Al Ansari apuntó que aspiran a que "hoy o mañana haya algo" y se "alcance un acuerdo": "Como he dicho en varias ocasiones, el mes de ramadán será sin duda un punto de enfrentamiento y estamos trabajando para que las dos partes cesen las hostilidades en Ramadán. En este tiempo también habrá algunas fiestas religiosas judías".

Las reuniones de Doha se están llevando a cabo por grupos de "expertos y altos funcionarios de seguridad" y son de carácter técnico, dijeron a EFE fuentes cercanas a las conversaciones, que aseguraron que durante el fin de semana tuvieron lugar en París encuentros entre los jefes de Inteligencia de Catar, Egipto, Estados Unidos e Israel.

"Grandes avances" este lunes

Este lunes, fuentes cercanas a las conversaciones en Doha dijeron a EFE que estas negociaciones "han sido testigos de grandes avances" para alcanzar "una base sólida" sobre el intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en cárceles de Israel.

Por su parte, una fuente cercana a Hamás dijo a EFE que las reuniones de Doha están centradas en identificar a los rehenes israelíes y a los prisioneros palestinos que deben ser liberados, así como las condiciones para un alto el fuego y el retorno paulatino de los gazatíes al norte de la Franja.

El informante indicó que los avances logrados hasta el momento han sido posibles gracias a que Hamás "abandonara su exigencia de un alto el fuego permanente" a cambio de la liberación de los rehenes, pero con la condición de implementar una tregua de seis semanas durante la cual las conversaciones para detener la guerra empiecen "lo antes posible".

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.