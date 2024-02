Tu horóscopo diario: lunes 26 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 26 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienzas una nueva semana que se hallará bajo el dominio de Saturno y por ello no te debe extrañar que las cosas, en líneas generales, no resulten demasiado fáciles. La realidad se impondrá frente a los impulsos alocados y no deberías correr riesgos innecesarios. Todo saldrá bien, pero debes conducirte con sensatez.

Tauro

La semana que hoy inicias estará gobernada por Saturno y por ello te vas a encontrar con dificultades o retrasos en el trabajo o los asuntos financieros. La protección de Júpiter te ayudará a salir airoso de todas estas cosas, pero conviene que te muevas con prudencia y vayas consolidando todo lo que vayas consiguiendo.

Géminis

Piensa bien las cosas antes de hacerlas. La semana que comenzamos se hallará gobernada por Saturno y te va a traer algunos jarros de agua fría, tanto en el terreno laboral como en la vida íntima. Desconfía de los golpes de suerte o de lo que te parezca muy fácil, además las cosas que desas tendrán tendencia a retrasarse.

Cáncer

Aunque te encuentras en un buen momento astral, esta semana te conviene ser prudente y reflexivo porque se hallará bajo el dominio de Saturno. En algunos momentos tendrás la sensación de tener mala suerte o quizás caigas en emociones negativas, pero solo será algo pasajero. Ten los pies en la tierra y no te preocupes.

Leo

Comienzas una semana que se hallará bajo el dominio de Saturno, y por ello deberías moverte con prudencia en los asuntos financieros, negocios y el trabajo en general. Intentarán hacerte alguna traición o engaño, pero no les va a salir bien. En estos días ten precaución si alguien te pide que le dejes dinero o que le avales.

Virgo

Esta semana que hoy comenzamos estará gobernada por Saturno y para ti va a ser positiva porque en ella se harán realidad importantes cosas por las que has luchado durante semanas o meses atrás, por ello no te importará que al mismo tiempo vaya acompañada de abundantes trabajos y sacrificios. Esfuerzos reconocidos.

Libra

Iniciamos hoy una semana que se hallará gobernada por Saturno, por ello todo te resultará, o te parecerá, algo más fatigoso o complicado de lo que suele ser habitualmente. Pero también te traerá realizaciones laborales, financieras o sociales, así como la derrota o el alejamiento de enemigos o personas que no te convienen.

Escorpio

Hoy comienza para ti una semana que va a estar llena de lucha, sobre todo porque se hallará bajo el dominio de Saturno. Los éxitos o realizaciones no se deberán a la suerte, sino que serán fruto de grandes o constantes esfuerzos. Sin embargo, no será una mala semana y te podrás imponer sobre enemigos o competidores.

Sagitario

Comenzamos una nueva semana que se hallará gobernada por Saturno y quizás te traiga algunas dificultades o retrasos, pero al mismo tiempo también será muy buena para ti porque te ayudará a tener algo más los pies sobre la tierra y te hará que vas el camino para que tus ilusiones se acaben convirtiendo en una realidad.

Capricornio

Saturno es tu planeta regente, y en esta semana será el de mayor influencia, indicando que si pones un poco de tu parte podría ser muy buena para ti e incluso traerte algún éxito, profesional o de tipo personal, por el que habías estado luchado a lo largo de bastante tiempo. Pero todo llegará mediante esfuerzo, no por la suerte.

Acuario

Esta semana se hallará bajo el dominio de Saturno y por ello será un periodo inestable o con altibajos, sobre todo en asuntos de trabajo o financieros, donde te conviene moverte con prudencia y evitar las iniciativas demasiado audaces. Para que estos días todo vaya bien debes tener los pies en la tierra y actuar con sensatez.

Piscis

En esta semana que hoy se inicia no van a ser fáciles porque va a estar gobernada por Saturno. Sin embargo, en estos días el Sol transita por tu signo y te protege, por ello es un buen momento para que despliegues una gran actividad en tu trabajo o en los asuntos financieros, pero debes ir con prudencia y evitar correr riesgos.