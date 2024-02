Cómo son los protocolos de seguridad en edificios residenciales ante incendios como el de Valencia

Catorce plantas de un edificio residencial valenciano fueron devoradas por las llamas en la tarde del pasado jueves 22 de febrero. El incendio, que se ha convertido en el más importante de la historia de la ciudad por su magnitud, rapidez e intensidad ha dejado hasta el momento 4 fallecidos, 14 heridos (seis de ellos bomberos) y 14 desaparecidos.

El complejo residencial se ubica en el barrio de Campanar, y allí habitaban unos 450 vecinos repartidos en 138 viviendas y dos bloques. La rápida propagación se ha producido a través de la fachada, construida con un material combustible -poliuretano- altamente inflamable. Pero, ¿cómo se desalojó el edificio y cuál es el protocolo de seguridad en estos casos?

¿Cuál es el protocolo ante incendios en España?

El Código Técnico de la Edificación es el conjunto principal de normativas que regulan la construcción de edificios en España desde 2006. En otras palabras, es el documento básico que establece las reglas y procedimientos que han de cumplirse en caso de incendio.

Sin embargo, el edificio que ha ardido se terminó de edificar en 2008, según la Dirección General de Catastro, por tanto, su construcción responde a las normas de protección contra incendios de 1996, que se actualizaron en 2007 con un régimen transitorio de aplicación que no afectó al barrio de Campanar.

Entre otras muchas cuestiones, este Código Técnico "previene ese tipo de situaciones y que los materiales de la fachada no sean combustibles para evitar una propagación de incendios por ella", explica el catedrático Antonio Hospitaler, que añade que "si esta hubiese estado construida con ladrillo y no con un material combustible, no se hubiera propagado".

El uso de determinados materiales en fachadas ventiladas, se restringieron en 2019, pero aquellos edificios anteriores a esta fecha podían mantener sus estructuras.

Según el Código Técnico de Edificación, "el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido

en el 'Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios', en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación".