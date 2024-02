Tu horóscopo diario: jueves 22 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 22 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No seas impaciente, a veces las cosas no salen de un día para otro. Tienes que relajarte porque un retraso, o incluso un parón pasajero, no significa que, finalmente, las cosas no terminen saliéndote bien. Solamente necesitas un poco más de tiempo y no te dejes llevar por los nervios, porque hoy será un día algo crispado.

Tauro

Venus, tu planeta regente, se halla en estos momentos sobre el cenit y gobernando sobre tu destino, lo cual es una excelente noticia tanto en tu vida íntima como en el trabajo, porque te ayudará a solucionar de forma amistosa conflictos y tensiones, ya sean actuales o incluso del pasado. Estás en un momento afortunado.

Géminis

Hoy navegarás con el viento a favor, en un día que va a ser, por un lado, armonioso y realizador en los asuntos laborales y de carácter material; y al mismo tiempo alegre y portador de buenas noticias en el terreno sentimental o familiar. Es un buen día para que despliegues una gran actividad. Protección o ayuda de amigos.

Cáncer

Deja que todo fluya en armonía, porque ahora los astros te protegen y lo van a hacer cada vez más. No hace falta que afrontes el día con una espada en la mano, que es como hoy tienes tendencia a hacerlo. Quizás tengas una mañana algo más crispada, pero sin duda la tarde te traerá acontecimientos mucho más afortunados.

Leo

Hay días en los que uno se siente impulsado a tomar decisiones o iniciativas especialmente audaces o alocadas, en los que te lo juegas todo porque una voz interior te dice que eso es lo que debes hacer, y además, al final termina saliéndote bien. Una cosa de este tipo es lo que te va a suceder hoy, especialmente en tu trabajo.

Virgo

Llegan buenas noticias que no esperas y que van a aliviar, o incluso solucionar, un problema, o una preocupación, que te está agobiando mucho en estos momentos. A pesar de lo que creas, no estás solo ante el peligro, ni tienes tanta mala suerte como muchas veces crees tener. De repente, el destino te dará una grata sorpresa.

Libra

Aunque hoy te sientas impulsado a tirarte a la arena y luchar por tus sueños, sin embargo, las influencias planetarias indican que, en realidad, lo que más te conviene es ser prudente, y si quieres tomar iniciativas o desplegar una gran actividad debes hacerlo todo con mucha cabeza. De todos modos, este no va a ser un mal día.

Escorpio

Los astros te protegerán a lo largo del día de hoy y te ayudarán a que todo salga como deseas, aunque esto no significa que tus logros sean consecuencia de la suerte o que te veas caminando en medio de una alfombra roja. En realidad, te enfrentas a un día con abundantes luchas y tensiones, pero en el que vas a tener las de ganar.

Sagitario

No temas por lo que vaya a suceder. Vas a afrontar una arriesgada misión o te vas a ver en una situación de gran dificultad e incertidumbre, pero el destino te llevará por la senda correcta y te inspirará las iniciativas o decisiones más adecuadas. No te dejes asustar, aunque te sientas en tinieblas, siempre hay una luz que te guiará.

Capricornio

Por grandes que sean los esfuerzos o sacrificios, siempre tienes presente, en todo momento, las elevadas metas que confías en poder llegar a conseguir. Hoy te enfrentarás a un día de muchas dificultades, pero la fe en tus objetivos te llevará a triunfar en todos los retos y sacar adelante un día que se presentaba especialmente adverso.

Acuario

Hoy puede ser un día especialmente inspirado y afortunado para ti en relación con los asuntos de carácter material, financiero y también referente a tus bienes y patrimonio, muy bueno para tomar iniciativas, realizar algún negocio o alguna inversión, o para la llegada inesperada de algún dinero o excelentes noticias respecto al dinero.

Piscis

El paso del Sol Por tu signo, que prácticamente acaba de comenzar, va a poner las cosas en su sitio y te va a devolver muchas de las cosas u oportunidades que la vida te había ido quitando, o disminuyendo, en estos meses anteriores. Triunfo sobre los enemigos o, en su caso, lograrás quitártelos de en medio o mantenerlos bajo control.