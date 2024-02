El príncipe Harry tiene "cero posibilidades" de ayudar a la familia real británica de nuevo

El diagnóstico del cáncer del rey Carlos III de Inglaterra ha servido, en parte, para que el príncipe Harry se plantee una "reunificación" de la familia real británica, también preocupada por las semanas de rehabilitación que le quedan aún a Kate Middleton tras su operación y que ha conllevado que también el hedero, Guillermo de Inglaterra, se encuentre cuidando a su esposa y a sus hijos.

Pero eso no significa que el duque de Sussex tenga las puertas abiertas para volver a cumplir alguna de sus funciones reales, tal y como han explicado fuentes del Palacio de Buckigham al periódico británico Daily Mail. "No hay vuelta atrás", han declarado desde dentro sobre la posibilidad de que el hijo menor del monarca —y Meghan Markle— regresen a la disciplina royal.

La fuente ha añadido que hay un "cero por ciento de posibilidades" de que se le permita al príncipe Harry ayudar de cualquier manera mientras su padre se esté sometindo a un tratamiento contra su enfermdad y su cuñada se recupera de la cirugía abdominal.

Como no podía ser de otra forma, esto se debe al Sussexit que protagonizaron él y Meghan a principios de 2020 y, sobre todo, a los continuos ataques y comentarios contra la familia real británica que ha seguido desde entonces.

Aunque una fuente confirmó la semana pasada a Page Six que el príncipe Harry, quinto en la línea de sucesión, estaría dispuesto a presentarse de nuevo para cumplir algunos deberes reales si se lo solicitasen, la monarquía británica no contempla dicha posibilidad y preferirán echar mano de otros miembros más desconocidos.

"Me cuesta creer que si su padre le pide ayuda Harry diga que no, creo que al menos lo intentaría", explicó la citada fuente,agregando después: "No creo que sea algo que Harry le pediría [hacer] si de él dependiese".

Algo que no contrasta en exceso con las declaraciones que le dio el príncipe a Good Morning America recientemente: "Hablé con él [Carlos III de Inglaterra]. Me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude. Porque, a ver, yo quiero amo a mi familia. Estoy agradecido por el hecho de poder subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él".

La visita, sin embargo, fue relámpago: estuvo poco más de 24 horas en Reino Unido e incluyó una reunión de solo 30 minutos con su padre. Por ello se da por seguro que las relaciones entre padre, de 75 años, e hijo, de 39, siguen tirantes.