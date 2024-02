Estados Unidos confirma que Rusia está desarrollando una “inquietante” nueva arma antisatélite

Estados Unidos tiene información suficiente para asegurar que Rusia está desarrollando una “inquietante” nueva arma antisatélite. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha hecho esta revelación un día después de que un alto congresista republicano de la Cámara de Representantes advirtiera de una "grave amenaza para la seguridad nacional" estadounidense.

El diario The New York Times y las cadenas ABC y CBS han informado que la amenaza está relacionada con el desarrollo por parte de Rusia de un arma con capacidad nuclear que podría utilizarse para atacar satélites estadounidenses en el espacio.

Kirby, sin embargo, no ha confirmado este dato y se ha negado a ofrecer detalles precisos sobre la amenaza. El funcionario ha enfatizado a los periodistas que no existe una amenaza inmediata para la población estadounidense. "No estamos hablando de un arma que pueda utilizarse para atacar a seres humanos o causar destrucción física aquí en la Tierra", ha afirmado.

Kirby ha añadido que el presidente Joe Biden está informado y que ya había ordenado "un contacto diplomático directo con Rusia" sobre este tema.

Aparte de los comentarios de Kirby, funcionarios del gobierno estadounidense aún no han revelado públicamente ningún detalle concreto sobre la amenaza. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha dicho a la prensa que EE UU debe dar prioridad a las "fuentes y métodos" que sus agencias de seguridad utilizan para recopilar información sobre la amenaza.