Centenares de niños reivindican ante Collboni el derecho a la igualdad: "Nadie puede ser maltratado por su país o su ciudad"

Las fiestas de Santa Eulàlia en Barcelona han terminado por todo lo alto con la lectura del Pregó dels Infants, un proyecto en el que más de 600 niños de colegios barceloneses han trabajado desde noviembre. Este año el tema principal ha sido la igualdad y, por ello, los menores han reivindicado ante el alcalde, Jaume Collboni, sus derechos a ser respetados sin que importe el género, la orientación sexual, la procedencia o la religión. "Nadie puede ser maltratado por su país o su ciudad", han recordado.

Minutos antes de su lectura, el alcalde ha recibido el texto enmarcado en el Saló de Cròniques del Ayuntamiento. Poco después, los niños han subido a un escenario en la plaza Sant Jaume y han leído el pregón, elaborado bajo el lema "En la ciudad, derecho a la igualdad".

En él, se han podido escuchar frases como “hay que tener tolerancia porque el país donde nacimos no tiene importancia”, “para no discriminar, tengamos una buena educación” o “no importa tu color de piel, tu idioma o religión, no queremos discriminación ni por raza ni por orientación”.

"Respetar a la gente es nuestra misión"

A pesar de que conceptos como equidad o paridad son difíciles de comprender para los menores, Lidia, una de las profesoras de 4º de primaria del colegio Pau Vila de Barcelona, ha asegurado que el trabajo realizado durante la preparación del pregón se ha notado en clase.

De hecho, algunos de sus alumnos, como Joel y Leo, han confirmado a 20minutos.es que han “aprendido sobre la desigualdad y a no discriminar a nadie”. En su curso, ha sido Alba la encargada de leer la frase en la que han trabajado, que ha sido “no tiene que haber discriminación, respetar a la gente es nuestra misión”.

Por su parte, Jordi, profesor del FEP Mare de Déu de Montserrat EE, un centro de educación especial, ha explicado que el proyecto aporta “un mensaje importante, sobre todo para estos niños, porque tienen una discapacidad”.

La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona pretende iniciar a los menores en procesos participativos basados en la corresponsabilidad y la ciudadanía activa, así como enseñarles las instituciones políticas. Este año, han participado casi 650 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria de 21 colegios, además de centros de educación especial.