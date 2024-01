"Te tengo grabado, marrano": la mujer que bajó de su taxi a un cliente por masturbarse denuncia la inseguridad que sufre

"Bájate del coche ahora mismo". Esta fue la tajante afirmación con la que Auri consiguió que un usuario se bajase de taxi cuando le pilló masturbándose en el asiento de atrás el pasado sábado. Como consecuencia, esta denunció ante la Guardia Urbana al cliente, a quien trasladaba a un hotel de la ciudad condal, pero indica que el sector del taxi sufre una gran inseguridad.

"¿Sabes qué? Te tengo grabado. Este coche tiene cámara, marrano", le espetó al hombre, que finalmente accedió a bajar del vehículo. Ante este suceso, esta conductora denuncia que la cámara de su vehículo ha sido la única medida de protección para ella ante la constante inseguridad que asegura sufrir normalmente, según ha indicado a El Español.

"Era un exhibicionista, pero nadie te asegura que en un tiempo no se convierta en un violador", denuncia con miedo. Asimismo asevera además que la actuación policial en su caso fue "pésima", pues la Guardia Urbana tardó hasta 40 minutos en personarse en el lugar de los hechos. No obstante, comenta, le dijeron que no podía hacer nada al respecto porque "tenían que acudir a una manifestación".

"Te sientes indefensa y ves que nadie tiene sentido común para actuar", relata mientras describe la deficiente respuesta de la policía barcelonesa ante este suceso. Como consecuencia, asegura, el Institut Metropolità del Taxi (IMET) se encuentra luchando para autorizar a la instalación de cámaras de los conductores: "Hace mucho tiempo que luchamos por tener cámara, producen mucha seguridad".

"He dejado de trabajar de noche por miedo. Antes salía a las 3 o las 4 de madrugada. Cada vez la delincuencia es más agresiva, el AMB tiene que aprobar las cámaras sí o sí", ha criticado.