Soraya reaparece tras perder el bebé que esperaba: "Me gustaría intentarlo de nuevo, pero antes me toca estar bien mentalmente"

Soraya Arnelas volvió ayer a los escenarios, tras perder hace un mes el bebé que esperaba, que habría sido su tercer hijo. La cantante actuó en la gala de Las Top 100 mujeres líderes, que se celebró en el Teatro Real de Madrid.

La artista extremeña, de 41 años, se mostró muy contenta por retomar su trabajo, y más en un acontecimiento que premia a mujeres: "Necesito mucho poder femenino- dijo a la prensa que se interesó por ella-. La música es una terapia para todos, incluso para quienes cantamos. Todos somos vulnerables".

Soraya reconoció que este triste acontecimiento lo ha superado mejor gracias al apoyo de la gente y también porque su situación ha permitido visibilizar lo que han pasado otras familias y las ha ayudado. "Gracias al cariño que me han demostrado. Nosotros ni somos los primeros ni seremos lo últimos. He leído otras historias de personas que han pasado por lo mismo y son muy inspiradoras".

Soraya y su marido, el modelo Miguel Ángel Herrera, afrontan el proceso muy unidos. ARCHIVO

Asimismo, Soraya señala que los testimonios de esas personas la han ayudado mucho en su propio proceso de recuperación.

Igual que su familia, su pequeño pilar. "Mis hijas han estado al tanto -señaló-. Manuela (que tiene 6 años) ha demostrado una madurez enorme. Olivia (de 2) no se ha enterado tanto, pero su hermana sí, de todo, aunque -bromeó- no desiste en que quiere su hermanito".

En este sentido, dice que no sabe si volverá a intentar quedarse embarazada. "Me encantaría, sí, pero lo importante es estar bien mentalmente. Y no querría volver a pasar por lo mismo. Y el tiempo y la edad no juegan a mi favor. La edad y la ciencia nos van pisando los talones".

Soraya tuvo palabras de admiración y cariño para su marido, Miguel Ángel Herrera. "Siempre lo he dicho, cada cual tiene que estar en su posición. Yo no necesito a alguien que me hable, sino que me escuche. Y él me está escuchando en todo este proceso, lo hace siempre. A veces lo veo serio, callado. Entonces me mira y me viene a decir 'cómo estás tú estoy yo'".

La cantante siempre ha sido una mujer muy positiva. INSTAGRAM

Eso la lleva a valorar mucho lo que tiene, "una familia muy bonita de la que estoy muy orgullosa. Me siento muy cómoda con tanto cariño".

La artista confía ahora en sacar toda la creatividad que lleva dentro, "componer, y expresar lo que he vivido a través de la música".