ERC reconoce que las conversaciones con Collboni "se han intensificado"

La presidenta del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reconocido que las conversaciones con el PSC "se han intensificado", pero ha avisado de que "es demasiado pronto para hacer especulaciones".

Ha dicho que solo se ha hablado del modelo de ciudad que quiere ERC y que pasa por una Barcelona con políticas progresistas, abierta y capaz de proteger su identidad y que ejerza de capital de Cataluña. "Estamos donde estábamos, no ha habido ningún cambio", ha remarcado Alamany, que ha rechazado referirse a posibles pactos a tres con los comunes.

Ha añadido que ERC "no renuncia a ser protagonista" y ha pedido al resto de partidos que no hablen en nombre de los republicanos: "No necesitan la tutela de nadie en ninguna conversación con el gobierno municipal".

Alamany ha dicho que los encuentros con Collboni “entran dentro de la normalidad institucional” y ha negado que se estén abordando temas como los presupuestos o un posible pacto a tres con los comunes y los socialistas.

“Nosotros nos reunimos con el gobierno de la ciudad y no hablamos por terceros y no podemos aventurar nada de fórmulas porque las conversaciones son muy iniciales”, ha comentado Alamany, que ha pedido al resto de formaciones que cada partido hable por sí mismo.

Así, ha explicado que hasta ahora los únicos temas que se han tratado tienen que ver con “el modelo de ciudad y las preocupaciones de los barceloneses y barcelonesas”. Ha detallado que los republicanos han puesto sobre la mesa la necesidad de que el gobierno de Barcelona “mire hacia el futuro y, por lo tanto, impulse políticas progresistas”, y que la ciudad siga estando abierta, pero con capacidad de proteger su identidad y personalidad. A la vez, ha subrayado que Barcelona tiene que ser capaz de ejercer de capital de Cataluña.