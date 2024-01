Manuel, hijo de Concha Velasco, se abre como nunca: habla de su padre biológico y revela la frase que hay en la lápida de su madre

Manuel Velasco el pasado 2 de diciembre perdió a uno de los pilares de su vida, su madre Concha Velasco. La conocida actriz, que marcó un antes y un después en el mundo del cine en nuestro país, falleció a los 84 años. Después de un mes desde que el mundo del espectáculo se despidiera de una de sus musas, su hijo se ha atrevido a dar su entrevista más complicada y sincera.

Lo ha hecho este lunes 15 de enero en el plató de Sonsoles Ónega, para recordar y homenajear a la artista. El director de cine hablaba visiblemente emocionado en todo momento y, desde el amor que le tiene a la persona que le dio la vida. En la misma, el escritor relataba algunos de los episodios más desconocidos de su vida, como el momento en el que conoció quién era su padre biológico, Fernando Arribas.

"Fue como una película, me dio un vuelco el corazón", aseguraba Manuel respecto a su progenitor. En este sentido, el escritor contaba cómo buscó fotos de Arribas de joven y vio cómo se parecían mucho. De hecho, decidieron no contar esta información con el objeto de no exponer a su padre.

No obstante, eso no ha hecho que no pasen tiempo juntos como padre e hijo. Es más, han pasado varias fiestas navideñas unidos y han publicado imágenes después y "nadie se dio cuenta".

A Manuel "se le "llena la boca de orgullo al hablar de su madre" en la entrevista. El hijo de Concha solo ha tenido palabras de agradecimiento y admiración hacia su progenitora: "A nivel personal, es la madre más buena y generosa, no tengo nada malo que decir de ella". Por todo ello, la recuerda "cuando era la mujer más guapa de España, con las piernas más bonitas, con los ojos más brillantes y que no paraba de trabajar porque todo lo hacía bien".

Asimismo, también ha anunciado que pronto tendrá un lugar en Madrid para ser recordada, aunque aún no puede dar mucha información más. Junto a su hermano Paco ha buscado sus imágenes y premios para que todo el mundo pueda conocer su historia.

"Que nada te turbe, que nada te espante"

El director de cine también ha desvelado que, en la lápida de su madre, hay un poema de Teresa de Jesús, que su madre le dijo en aquellos momentos tan duros: "Que nada te turbe, que nada te espante, que todo se pasa".

Fue en este mismo instante cuando Manuel decidió contar cómo su madre tuvo que dejar de trabajar y suspender una función en Barcelona por su enfermedad. "Mi madre nunca había estado sin trabajar, fue muy duro", confesaba a la presentadora.

También recordó cómo había sido trabajar con ella, puesto que él escribió la última obra que la actriz protagonizaría. Por último, se atrevió a hablar de las relaciones amorosas de su madre, de las cuales considera que "Marsó fue el amor de su vida" y que, aunque mucha gente hablaba de Manolo Escobar, cree que tan solo tuvieron una bonita amistad.