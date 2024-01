El Consell exige 1.500 millones de euros mientras se reforma la financiación

La Generalitat inicia el nuevo año con el mismo deseo con el que finalizó el anterior: la reforma del sistema de financiación actual, caducado desde hace una década y que ahoga las finanzas valencianas. No obstante, mientras se aborda ese proceso, el Gobierno de Mazón aboga por la concesión de un fondo de nivelación que palíe la la infrafinanciación de la Comunitat y que los expertos calculan que podría estar cerca de los 1.500 millones de euros. La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha trasladado este jueves ambas peticiones tras el pleno del Ejecutivo valenciano y ha pedido a la ministra del ramo, María Jesús Montero, que "haga su trabajo" y aborde la reforma pendiente: "Es lo más urgente", ha asegurado.

"A los Reyes Magos muchas veces se les piden cosas complicadas e incluso irreales pero, en este caso, es muy real, tanto como pedir que tomen la decisión de compensar la deuda mientras no se aborda la reforma en la Comunitat. Pedirles la igualdad entre todos los españoles", apuntó.

Preguntada por su relación con la ministra, Merino señaló que se trata de una relación "unilateral" puesto que Montero no respondió a la misiva enviada por la consellera pero indicó que "ojalá" se pueda "reconducir" y pueda tener una conversación cercana con ella para ponerle al corriente de la "crítica" situación financiera por la que pasa la Comunitat, ya que considera que en el Gobierno "no son conscientes". Sobre la cumbre con Andalucía y la Región de Murcia en materia de financiación autonómica, remarcó que todavía "no hay una fecha cerrada" para su celebración.

Por otro lado, cuestionada por la ronda de contactos entre el Ministerio de Hacienda y las autonomías sobre la condonación de la deuda autonómica, la portavoz del Consell aseguró que no tiene "ninguna noticia al respecto".

En el pleno de este jueves, el Consell ha dado luz verde a un acuerdo por el que designa a sus representantes en la comisión mixta Consell-Les Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica. Según recordó Merino, la comisión mixta "debe reunirse periódicamente, cosa que el Botànic no hizo". Además, avanzó que servirá para pensar en "acciones futuras entre todos".

En concreto, por parte del Gobierno valenciano, formarán parte de esta comisión las personas titulares de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, que presidirá el órgano; la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación, que ejercerá la secretaría; y la Dirección General de Financiación.

El Consell aprobó en junio de 2016, bajo el primer mandato del Botànic y en cumplimiento de una resolución de Les Corts, la puesta en funcionamiento de esta comisión mixta Consell-Les Corts con la finalidad de crear un espacio de diálogo, de intercambio de ideas y de debate en torno a las posibles soluciones en el ámbito de la reforma del sistema de financiación y de la valoración de la deuda histórica. Este órgano celebrará próximamente una reunión para informar sobre las acciones del Consell en favor de la reforma de la financiación.

Estrategia frente al juego patológico



El pleno del Consell también aprobó la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico 2023-2027, que tiene como objetivo la prevención y el tratamiento del trastorno del juego, con la finalidad de proteger principalmente a niños, adolescentes, jóvenes y a aquellas personas que lo necesiten por motivos de salud, así como al conjunto de la ciudadanía. Estaba pendiente desde 2020, cuando se aprobó la Ley del Juego, y tiene cuatro ejes: prevención, atención, gestión del conocimiento y regulación.