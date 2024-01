Sergio Gómez, el joven de 15 años con autismo que escribe cuentos desde los 10: "Tiene mucho que contar"

Sergio Gómez es un joven de 15 años con autismo al que escribir cuentos le ayuda a compartir su mundo interior. Este granadino es “muy inquieto” y con muchos ‘hobbies’, como la lectura, la cocina, los comics y los videojuegos. Además, escribe desde que tenía 10 años.

El autismo no le frena para hacer todo lo que le apasiona. Su padre, David Gómez, lo impulsa y apoya al cien por cien en todo lo que hace y ambos tienen un gran vínculo. “Tenemos una conexión especial mi hijo y yo con la creatividad de los cuentos. Hay una línea directa de conexión que para mí es una maravilla. En un mundo donde los videojuegos y los móviles tienen tanto protagonismo, para mí es una cosa muy bonita”, expresó David.

El primer cuento que escribió el granadino lo trabajó con su terapeuta Marina. Así trabajaba la expresión oral y la expresión escrita, a través de la construcción de historias. Él contaba la historia y Marina la escribía. Pero como el tiempo de terapia era de una hora, no le daba tiempo a escribir todos los cuentos; y su padre hacía el mismo proceso de la terapeuta. Así es como Sergio empezó a relatar el cuento de ‘El perro San’.

Su primer libro, ‘Mi universo azul de zombis, monstruos y personajes imaginarios’, se publicó en 2018. “Su editor, Paco Espínola, está interesado en sacar un segundo volumen”, comentó el padre de Sergio, aunque aún no hay una fecha de publicación.

Poco a poco, con su padre escribiendo en el portátil, trabajaron la oralidad y la expresión escrita, los tiempos verbales y la estructuración de las frases, David le preguntaba e iban elaborando los cuentos. “Cuando Sergio comenzó a crear historias, para mí no fue sorprendente porque cuando una persona lee mucho, al final, también tiene mucho que contar y cuando una persona dentro del trastorno le cuesta expresarse, eso no quiere decir que no tenga un interior con ganas de comunicar cosas”, relató David Gómez.

Sergio define su vida con el tema de Coldplay ‘Viva la vida’, y es que transmite su pasión por vivir a todos los que le conocen. El negro es su color favorito; y le gustan los libros de cocina.

Los primeros ejemplares que su padre le leía eran de la ONG Aprendices Visuales, una mezcla entre cuentos e historias reales. Las letras iban adaptadas con pictogramas y dibujos, y “así Sergio lo entendía mucho mejor”.

La escritura y la lectura le han hecho evolucionar y crecer a Sergio muchísimo en su desarrollo personal y social. "Él ha ido a muchos centros a presentar sus cuentos, los ha leído, tuvo una presentación oficial en Granada en la que llenó el salón de actos de la biblioteca. Ha tenido mucho protagonismo y estuvo interactuando con la gente de manera maravillosa", dijo David.

Sus cuentos giran en torno a sus intereses. “Hay algunos en los que tienen mucho protagonismo, personajes o escenarios de videojuegos”, concluyó su padre.

El andaluz consiguió el sueño de publicar su libro que contiene cuentos como ‘Og, el trol despistado’, ‘Sergio llega a la meta’ o ‘Francisco está raro’. Pronto, según su progenitor, publicarán un segundo tomo; mientras seguirá "expresando lo que lleva dentro para ilusionar a las personas con sus escritos".