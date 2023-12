Alba Carrillo, hundida por la muerte de su perro, el tercero que fallece en cuatro años

Alba Carrillo ha sufrido una pérdida muy importante para ella, la de su perra Lea, que en enero habría cumplido tres años. "Es indescriptible el dolor que se siente cuando se van", se ha dicho a sí misma en su Instagram.

Alba ha escrito sobre su mascota: "Te quiero mucho, Lea. Hoy se fue. No sabe por qué, pero todo el mundo tiene un final. Tenía 2,3 años, estaba perfectamente".

Por si fuera poco, esta muerte ha coincidido con el aniversario del fallecimiento de su anterior mascota, Lanas: "Las cosas queramos o no coinciden. Mi otra perrita mañana cumplía cuatro años desde que se murió. Os quiero Lanas, Lea. Descansad en paz", ha zanjado a través de stories, visiblemente triste.

"Llegaste un 4 de enero hace casi 3 años y parece que has estado aquí toda una vida (…) Solo he sentido este dolor en el pecho y estas ganas de aullar como un animal con mi familia perruna. Si existe un cielo de perros, quiero ir allí y abrazaros mucho aunque me tenga que vacunar cada semana, como aquí, porque me dais alergia. Por primera vez en mi vida, reflexiono si merece la pena querer tanto porque se sufre mucho. Muchísimo", ha revelado muy consternada.

Pero su dolor no se queda aqui, porque en 2020 también falleció su perro Lunes, al que escribió un largo epitafio, igualmente en las redes sociales. Confesó que tuvo que ir, incluso, a terapia para superar la pérdida.

“Quiero aprender a amar como un perro. De esa manera incondicional en la que solo amamos los humanos a nuestros hijos. Sin esperar nada a cambio, sin exigir, solo dando… Lunes me ha hablado más que muchos humanos con miles de palabras que no decían nada. Me ha guarecido con sus ojos, en días tristes, más que muchos abrazos de personas que no acaban reconfortando. Me ha enseñado que por muy revuelto y feo que estuviera todo, al llegar a casa siempre estaría él, feliz y lleno de energía, esperándome", indicaba.

Su declaración de amor no dejaba lugar a dudas: "A través de sus ojos, he aprendido a amar a todos los animales. (...) Amar a un animal, te acerca a lo mejor de ti mismo. Nos enseñan que los animales están por debajo de nosotros porque no son racionales. Craso error. Nos sacan muchos peldaños en humanidad, están infinitamente más alto que nosotros en la escala de valores y tienen mucha más pureza y verdad. Siempre te querré y te estaré eternamente agradecida por todo lo que nos has dado. Eres experto en robar corazones en tiempo récord. Una parte de mi mundo se va hoy contigo, se cierra una etapa. Ve feliz, Lunes". Un dolor que tristemente se repite de nuevo en la vida de la modelo.