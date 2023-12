Montse Pla se compromete con su novio a los tres meses de conocerse y después de romper con Víctor Clavijo tras 12 años juntos

Ruptura y compromiso exprés. Eso es lo que ha vivido en los últimos meses la actriz Montse Pla. La hija de Beatriz Carvajal se ha comprometido con su chico, al que conoció "en septiembre a través de las redes sociales".

Así lo ha confirmado ella misma a la revista Semana, donde asegura sentirse "muy feliz y enamorada". Según cuenta la actriz, ella es la primera sorprendida de todo lo que le está pasando.

Se trata de su nueva pareja tras haber roto con el actor Víctor Clavijo el pasado abril. Llevaban 12 años juntos, pero el desgaste acabó con la relación de amor que mantenían.

Al parecer, y según cuenta la publicación, la relación llevaba varios años muy desgastada porque querían cosas diferentes, él centrarse en su trabajo y ella formar una familia, por lo que no llegaron a un punto de encuentro. En ese impás fue cuando apareció este joven que, a la postre, se convirtió en la nueva pareja de la actriz.

"Yo he querido quedar bien con él. Es familia, pero ahora tiene que recuperarse, como me dijo. Yo le quiero mucho, pero se ha dado así. Espero que podamos ser amigos, pero tiene una idea preconcebida de que las rupturas tienen que ser sufriendo y odiándose, y no es así", asegura Pla sobre Clavijo.