Familiares de los rehenes de Hamás interrumpen un discurso de Netanyahu ante el Parlamento

Un grupo de familiares de los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza ha interrumpido este lunes un discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante el Parlamento de Israel.

Los manifestantes, que portaban pancartas y fotografías de los secuestrados, han empezado a corear "ahora" mientras Netanyahu defendía que el Gobierno ha logrado liberar hasta ahora a más de 100 rehenes gracias a la presión militar, según ha recogido el diario The Times of Israel.

"No podremos liberar a todos los rehenes sin presión militar, presión operativa y presión diplomática. Y por eso hay una cosa que no haremos: no dejaremos de luchar", ha subrayado durante su discurso, tal y como ha informado la oficina del primer ministro.

Más de un centenar de rehenes fueron liberados el pasado mes de noviembre a cambio de la puesta en libertad de cientos de presos palestinos durante una tregua de una semana alcanzada entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.